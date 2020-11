Murió Marck, perro rescatista en el sismo del 19 de septiembre en CDMX

Le rendirán un merecido homenaje por su labor en vida, cuando la pandemia lo permita

El pasado 3 de noviembre falleció Marck, el perro policía que ayudó en las labores de rescate en el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la CDMX.

Marck estuvo en servicio durante 10 años y en 2019 se retiró con honores. Sus últimos años de vida los pasó con su binomio, el policía Edgar Moreno Natividad, quien decidió cremarlo y guardar sus cenizas hasta que puedan realizar un homenaje póstumo, así lo informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM).

Fotografía: Facebook DSPM

Perro con certificación para el trabajo

Marck era un Pastor belga malinois y fue el único perro que obtuvo la certificación PAPT (Perro Apto para el Trabajo), por la empresa A-B México, especializada en entrenar a perros policía y la capacitación de K9's para rastrear y localizar a personas muertas o vivas, en caso de desastre o extravío. También fue adiestrado para guardia, desarme y defensa en operaciones policiales.

Fotografía: Facebook DSPM

Un binomio fuera de serie

Edgar Moreno, su entrenador y jefe del grupo K9 lo recuerda con cariño e hizo referencia a las cualidades de su amigo de cuatro patas.

Era un perro excelente en cuanto a búsqueda de personas, además muy dócil, noble y con una obediencia avanzada como pocos, recibió un reconocimiento al valor por su ayuda en el sismo, era mi amigo y lo recordaré a través de sus restos

Edgar y Marck estuvieron juntos alrededor de 10 años, tiempo en el que lograron en varias ocasiones neutralizar a personas que portaban armas blancas o de fuego y que ponían en riesgo la vida de terceros, detectar narcóticos y brindar protección a su instructor.

Fotografía: Facebook DSPM

Lo despedirán con honores cuando sea posible

Por el momento, Marck no podrá ser homenajeado como se merece debido a la pandemia de covid-19, por lo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua le dedicó unas palabras, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Marck, perro policía jubilado de la DSPM ya descansa en paz. El ejemplar canino fue retirado con honores en 2019 después de brindar servicio durante 10 años; sus últimos días de vida los pasó junto a su binomio el policía tercero Edgar Moreno Natividad

Marck, perro policía jubilado de la DSPM ya descansa en paz.

El ejemplar canino fue retirado con honores en 2019 después brindar servicio durante 10 años; sus últimos días de vida los pasó junto a su binomio el policía tercero Edgar Moreno Natividad. pic.twitter.com/lJCPtNYQvF — DSPM Chihuahua (@policiachih) November 3, 2020

Características del Pastor belga malinois

Son criados como perros de trabajo, cumplen a la perfección con la tarea que le pidas. Su versatilidad hace que sean ideales como perros pastores, guardianes, policías o perros de rescate.

Son perros muy inteligentes, pero complejos para educar, por lo que no se recomiendan para los inexpertos. Su personalidad hace que sea difícil, pero no imposible, vivir en hogares pequeños. No es una raza que establezca relaciones de manera rápida, por lo que le tomará su tiempo demostrar su afecto a las personas con las que convive.

Fotografía: Facebook DSPM

Los binomios caninos caídos en sus labores o muertos por causas naturales después de ser jubilados, reciben los respectivos honores en una ceremonia, como en el caso de Marck, quien tendrá que esperar un poco para que puedan rendirle un merecido homenaje por su labor en vida.

