Mujer se vengó de su novio por abandonar a su perrita

"Ya no hay nada que explicar, me queda muy claro la clase de persona asquerosa que eres y ahora vas a sentir lo mismo que le hiciste sentir a Navy", le dijo su novia y dueña de la perrita al hombre.

A través de Facebook se difundió un video que una mujer grabó para evidenciar y vengarse de su novio, quien abandonó a Navy, su perrita, por el simple hecho de no ser de raza. Las imágenes se volvieron virales porque muchas personas estuvieron de acuerdo con que la novia de este hombre reaccionara así, ya que abandonó a su perrita, y luego le mintió diciéndole que se había perdido, pero su mejor amigo le contó la verdad.

Venganza canina

En el clip se muestra que el hombre tiene los ojos tapados y sostiene unas hojas que dicen que abandonó a la perrita de su novia. El cree que va a recibir una grata sorpresa, como una propuesta de matrimonio, lo que no sabe es que lo van a terminar por maltratador de animales y mentiroso.

La joven le menciona a su novio que Navy se perdió y que está segura que esto lo afectó, él responde que sí y que incluso extraña a la perrita. Acto seguido la chica le menciona que le tiene una sorpresa y le hace creer que le regalará un perrito de raza, lo que él no sabe es que Navy está ahí.

Posteriormente, la chica lleva a su novio a una reja y le pide que cuenta hasta 15 para después quitarse la venda y así conocer al supuesto perro. Cuando el hombre comienza con la cuenta regresiva, ella se sube a un coche junto con Navy y uno de sus amigos, quien es el que está grabando todo.

(Foto: Captura Facebook)

La inesperada sorpresa

Cuando ya están en el auto y el hombre se quita la venda, se da cuenta que Navy está con su novia, por lo que se acerca al coche y le pregunta cómo la encontró, por lo que la joven le menciona que ya sabe que fue él quien la abandonó.

"¿Sabes dónde la encontré? La encontré donde la dejaste", le respondió la dueña de Navy.

Su novio trata de defenderse y le pregunta que cómo se enteró, descubriendo que su amigo fue quien lo delató.

"¿Cómo te atreviste a hacerle eso a Navy? Eso no se le hace a nadie. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué eres un asco de persona y que solo porque Navy no es de raza? Navy es parte de la familia y lo que hiciste no se le hace a nadie. Ahora vas a sentir lo mismo que le hiciste sentir a Navy".

Al final del video se ve al hombre caminar detrás del carro mientras éste acelera, y en el interior la joven abraza y besa a su mascota sin importar dejar a su novio abandonado en una carretera para que sintiera lo mismo que su perrita Navy.

¿Por qué adoptar un perro mestizo?

Porque la mayoría de perros sin hogar anteriormente pertenecieron a una familia, por lo que se sienten abandonados, tanto física como psíquicamente. El vínculo emocional que se crea con él llega a ser tan fuerte, que el perro responderá con la bondad de quien está eternamente agradecido y nunca te abandonará.

En su mayoría los perros de raza son propensos a padecer varias enfermedades genéticas, debido a la cría selectica o a la consanguinidad entre varios factores. Por lo tanto, la esperanza de vida de un perro mestizo es superior a la de los perros de raza. También disfrutan de un mejor estado de salud.

(Foto: Pixabay)

(Con información de milenio y Experto Animal)