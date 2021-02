Mujer millonaria se alimenta con comida para gatos para ahorrar dinero

Si comes nada más comida para mascotas durante un largo periodo, puede darte escorbuto

La historia de Aimee Elizabeth, una mujer millonaria de 50 años que vive en Las Vegas se dio a conocer en el programa "Tacaños extremos", porque prefiere alimentarse con comida para gatos por ser más barata.

A pesar de tener 5 millones de dólares, cantidad con la que podría vivir sin problemas, y darse sus gustos, Aimee prefiere ahorrar su dinero, por lo que todos los meses se impone sólo gastar mil dólares, pero si es una cantidad menor, mejor.

La mujer dijo en el programa que para ahorrar dinero se alimenta con comida de gato, que todas las mañanas prende su calentador y luego de 22 minutos lo apaga, ya que este tiempo es suficiente para que el agua con la que se bañara esté caliente, y prefiere que su ex esposo le vaya a ser la limpieza de la casa, antes que pagarle a alguien por hacerlo. Al respecto dijo.

Cuando llego a estos extremos, creo que la gente lo nota y les molesta a muchos, pero no me importa, ahorro dinero

¿Podemos alimentarnos con comida para gatos?

Una lata de comida para gatos contiene: subproductos de la carne, pollo, pavo, ceniza y taurina, ingredientes que pueden ser tolerados por nuestro sistema digestivo, pero eso no significa que debamos hacerlo, ya que cada especie tiene sus propios alimentos, que cumplen una función en el organismo.

Jackson Blatner, dietista registrado en la Asociación Dietética Americana, señala que el peor inconveniente de ingerir comida para gatos es el alto contenido en minerales de la ceniza. Sin embargo,el cuerpo lo eliminará rápidamente, por lo que no ocurrirá nada si de vez en cuando comemos comida para gatos.

Pero no debe ser algo habitual en nuestra dieta, porque la comida para gatos tiende a ser baja en hidratos de carbono, aunque algunas marcas incluyen fibra dietética, corres el riesgo de que a largo plazo te dé desnutrición.

Al respecto dice Kathryn Michel, médico certificado en la Universidad de Pensilvania, que a pesar de que la comida para mascotas se lleva a cabo bajo ciertas normas de limpieza y seguridad, no son los mismos estándares que se aplican a la comida para humanos.

Consecuencias de alimentarnos con comida para mascotas

Michael explica que los perros y los gatos no necesitan vitamina C en su dieta porque producen la suya, y los alimentos para mascotas no siempre contienen la vitamina C que los humanos necesitan, si comes nada más comida para mascotas durante un largo tiempo, puede ser que te dé escorbuto (enfermedad ocasionada por niveles excesivamente bajos de vitamina C en la dieta).

De acuerdo con MedlinePlus, sitio especializado en salud, el escorbuto causa: debilidad general, anemia, gingivitis y hemorragias cutáneas, cuando se tiene una carencia grave de vitamina C (ácido ascórbico) en la alimentación.

Esta es la historia de Aimee Elizabeth, una mujer que a pesar de ser millonaria prefiere ahorrar su fortuna, aunque en ponga en riesgo su salud, comiendo comida para gatos porque es más barata.

