Mujer encuentra a su perrito dos años después de haberlo perdido

Aisha Nieves, de Pensilvania, Estados Unidos entró a la página de Lehigh County Humane Society para ver a los perritos que estaban en adopción y hubo uno que llamó su atención: una mezcla de pitbull con rottweiler, color canela. Y cuando descubrió que tenía una cicatriz igual a la de su lomito no tuvo duda de que se trataba del mismo y fue a buscarlo.

¿Cómo se perdió su perrhijo?

Aisha adoptó a su perrhijo Kovu en 2014 cuando apenas era un cachorro, pero en 2019 cuando tenían cinco años de vivir juntos se escapó de su casa por un hueco que se hizo en la puerta después de que un carro chocara contra ella. Lo busco por todos lados, pero no volvió a saber nada de él.

(Foto: YouTube)

El emotivo reencuentro

Así pasaron dos años de la desaparición de Kovu, por lo que Aisha decidió que era el momento de buscar otro lomito para sus hijos. Entró a la página de Lehigh County Humane Society para ver a los perritos que estaban en adopción y hubo uno que llamó su atención: una mezcla de pitbull con rottweiler, color canela.

Al verlo, se le vino a la mente Kovu, porque tenía las mismas características, era mucha casualidad, pero lo observó a detalle y encontró una cicatriz al lado del ojo del peludo, que se hizo cuando quedó atrapado en una puerta, así que ya no tuvo dudas de que se trataba de su fiel amigo.

Aisha fue lo más pronto posible a conocer al perrito que vio en la página de Internet, pues estaba segura que se trataba de Kovu. Cuando se reencontraron la emoción de ambos fue evidente, el can se soltó del humano que lo sostenía y corrió hacia ella, se abrazaron y ya no se soltaron, y le prometió que nunca más se separaran, quedando grabado en un video que la mujer compartió en redes sociales y se hizo viral.

"Sí amigo, te vas a casa. Siento mucho que esto te haya pasado. Nunca más te perderé".

Kovu ya tenía una familia

Antes de reencontrarse con su dueña, Kovu ya había sido adoptado cuatro meses de haber llegado al refugio por una familia que tuvo que regresarlo en junio pasado por un posible desalojo y, seis días después fue cuando Aisha decidió adoptar a otro perrito, tras perder a Kovu, sin imaginar que el destino los volvería a reunir.

¿Cuánto tiempo puede recordar un perro a una persona?

Los perros tienen memoria, pues no se olvidan fácilmente ni de nosotros, ni de nuestros amigos e incluso de otras mascotas con las que se encuentran tras largo tiempo, ya que tienen una memoria inmediata y una más tardía.

De acuerdo con Mis Animales, sitio especializado en mascotas la memoria inmediata de los perros funciona recordando hechos específicos que olvidarán pasados unos 10 o 20 segundos; mientras que la memoria asociativa les ayuda a guardar en su cerebro una circunstancia o imagen que luego pueden relacionar con algo similar en el futuro.

(Foto: Pinterest)

Si una persona les ha hecho sentir bien porque lo acariciaba, le hablaba con cariño e incluso jugaban con ella, la mascota recordará esto cuando la vuelva a ver y oler de nuevo, tal y como ocurrió con Kovu, que reconoció a su humana luego de dos años de no estar juntas, porque siempre la trato con mucho amor.

(Con información de Perrhijos y Mis Animales)