Mujer despierta y se encuentra con un animal enorme en su cama

Una mujer de Atlanta , Georgia se llevó tremenda sorpresa cuando despertó y lo primero que vio fue un gato enorme en su cama , pero no se trataba de cualquier minino doméstico , sino un serval , un felino salvaje originario de África .

El enorme animal estaba a 15 centímetros de la cara de Kristine Frank cuando abrió los ojos. "Lo primero que dije ese no es un gato doméstico normal. No sé qué es, pero estoy aterrorizada en este momento", recordó.

La reacción de la mujer asustó al gato, pero no lo suficiente para que saliera huyendo de la recamara, así que, con todo el miedo del mundo, Kristine se paró de la cama y salió lentamente del cuarto para decirle a su esposo que abriera la puerta para que el gato enorme se saliera.

"Después pensé: ´¿era un lince?, ¿un leopardo?, ¿un bebé?, ¿una mamá?", dijo Frank.

Kristine cree que el felino se metió a su casa cuando su esposo sacó a pasear al perro en la mañana y dejó la puerta abierta.

Buscan al gato enorme

La mujer se puso en contacto con el Departamento de Recursos Naturales, el cual lanzó un llamado para dar con el paradero de este serval.

"Todavía me aterroriza un poco porque ese gato es ilegal y hay una razón por la que es ilegal. Así que realmente no sé lo que es capaz de hacer", señaló Krisitine a CNN.

Por su tamaño, el animal fue identificado como un serval, también conocido como savannah, que es la cruza de un serval con uno doméstico.

"Los gatos salvajes no son para posesión privada. El comercio de gatos salvajes en este país realmente no está bien regulado, lo que da como resultado que muchas especies de gatos salvajes, incluidos el serval, vivan sus vidas en hogares que no son entornos adecuados para sus comportamientos naturales", expresó una vocera de la organización protectora de animales Animal Legal Defense Fund (ALDF).

Gato Savannah

Tiene una apariencia exótica y única, que recuerda a un leopardo en miniatura. Estos felinos son originarios de Estados Unidos, es el fruto de cruces entre diversas razas de gatos domésticos con el serval (Leptailurus serval) gatos salvajes oriundos de África, que destacan por sus grandes orejas.

En Estados Unidos su tenencia está regulada por el Departamento de Agricultura estatal, el cual establece los requisitos y pautas a seguir con respecto a adoptar a uno de estos felinos como mascota. En estados como Hawaii, Georgia o Massachusetts las leyes son más restrictivas en cuanto a tener un ejemplar de estos en el hogar.

Características del gato Savannah

Se caracteriza por tener un tamaño considerable, los ejemplares de gato de la raza Savannah destacan como una de las razas de gatos gigantes. Suelen pesar entre 6 y 10 kilogramos. Alcanzan entre 50 y 60 centímetros a la cruz, aunque puede ser mayor.

El tamaño y envergadura de estos ejemplares se debe a que en ellos hay más presencia genética de sus ancestros salvajes que en aquellos otros ejemplares de dimensiones más reducidas. Tienen una esperanza de vida de 20 años, aunque lo normal es que vivan hasta los 10 y los 15 años. Pese a su aspecto salvaje, son afectuosos, sociables y muy inteligentes.

