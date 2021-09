¿Quién dice que no puede surgir una linda amistad entre una mujer y un ratoncito ? En un video que se hizo viral quedó grabado el momento en el que le hace un picnic a su nuevo amigo.

"Lo recogí y lo llevé al campo detrás de la casa. Me dejó sentarme a su lado durante más de una hora", comentó Brighid Rose.

Mujer conoce a un ratoncito y le hace un picnic

Un día, Brighid visitaba la casa de sus padres cuando se enteró de que también estaba ahí un pequeño visitante, que se sentía como si estuviera en su casa. Se trataba de un ratoncito que había estado buscando comida dentro de sus gabinetes.

Los padres de Brighid querían que se fuera y esperaban que su gato terminará con él, pero después de ver al ratoncito, la mujer decidió darle una cordial despedida, pues al verlo le causó ternura.

"Me sentí mal dejándolo ahí en el campo, especialmente porque debe haber estado acostumbrado a comer toda esa comida humana en los gabinetes de mis padres. Así que le hice un pequeño picnic de despedida".

Brighid puso una servilleta para usarla como mantel y le puso una fresa, uvas, cereal, que al parecer al ratoncito le encantó.

"Fue realmente dulce. Me dejó sentarme a su lado durante más de una hora. Me pareció muy feliz", dijo la mujer que libró a sus papás del ratoncito, y a él lo regresó a la naturaleza para que no fuera devorado por el gato.

Después de un rato, el ratoncito encontró un lugar acogedor para refugiarse, y Brighid le dejó más comida para que tuvieran cómo sobrevivir varios días.

"Siempre he amado a los animales. Realmente no pensé demasiado en eso. ¡Como, debería hacer esto por él! ¡No es su culpa que sea un ratoncito en un mundo grande! ¡Fue tan lindo! Definitivamente me alegró el día".

Cosas que asustan a los ratoncitos

Los ratoncitos son de las plagas más comunes que molestan a millones de hogares en todo el mundo. Además de meterse en los alimentos y contaminarlos, dañan propiedades y pertenencias, y son portadores de muchas enfermedades que pueden transmitirse a personas y mascotas.

Algunas de las cosas que asustan a los ratones son posibles depredadores. Estos incluyen gatos, perros, ratas, búhos e incluso humanos. También se asustan con sonidos fuertes, sonidos ultrasónicos, sonidos de angustia de otros ratones y luces brillantes.

Humanos: aunque los ratones anidan y construyen colonias en las viviendas de los humanos, los ratones en realidad les tienen miedo a las personas. Para los ratones, los humanos son una amenaza potencial, por lo que general se esconden cuando hay humanos cerca.

Perros: los perros también son depredadores y hay varias razas de perros que se desarrollaron específicamente para controlar las poblaciones de roedores, y aunque muchos canes tienden a perseguir, eso no significa que matarán a un ratón si lo atrapan.

Gatos: los gatos son depredadores y a menudo cazan pequeños roedores como los ratones. Sin embargo, hay una proteína en el sudor y la orina de los gatos que los ratones pueden detectar, por lo que evitarán este olor.

Estas son algunas de las cosas que asustan a los ratoncitos, pero al ratoncito del video no le asustan los humanos, y hasta le gusta compartir momentos con ellos.

