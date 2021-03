El bulldog francés, una raza de perro que es muy flatulenta; Kevin ama la cerveza, y Lola, las galletas

La familia Aguilar García estaba compuesta por Tere, Marco y sus cuatro bulldog francés Kevin, Lola, Nikki, Jagger, pero estos dos últimos murieron, quedando Kevin (papá) y Lola (hija), dos bulldog francés que se caracterizan por ser leales, cariñosos, juguetones, sociables e inteligentes.

En entrevista para SuMédico, Tere García abrió su corazón y nos habló de sus cuatro "niños", como cariñosamente los llama, dos los lleva en el corazón; y los otros dos, le alegran la vida con su amor incondicional a ella y a Marco.

"Los amo porque sé que ellos me quieren mucho, me cuidan, me obedecen. Son unos perritos muy lindos, agradecidos, obedientes y hermosos. Mis niños son los perros más maravillosos del mundo".

Siempre en su recuerdo

Para Tere es inevitable llorar cuando recuerda a Nikki y a Jagger. En un rinconcito de su casa tiene las fotos de sus "niños", Nikki con quien se sentía muy identificada, murió hace un año del hígado y Jagger falleció hace tres años, a ambos los recuerda con mucho cariño.

"Mi otra perrita (Nikki) también era muy cariñosa conmigo, ella tenía un problema en su ojito, igual que yo, estoy segura de que por eso tenía una conexión con ella. Nunca me dejaba, me amaba, era una perrita muy hermosa, y cuando la veía le decía ¡ay mi amor, eres como yo! Luego me decían que si estaba virola y yo les decía: por qué le hacen burla".

¿Quién es quién?

Lola, una "niña" traviesa

Lolita tiene cuatro años, es muy traviesa, es como una niña. Es chiqueada, chillona, cariñosa y muy fiel a su dueña, no se va con cualquier persona. A Lolita no le gustan los niños, se eriza si la agarran. Es la consentida de Tere.

Kevin, el celoso

Kevin tiene nueve años, es el más celoso. Es muy inteligente, se sabe trucos, es comelón, convenenciero, protector y el que más ronca de los dos. Se va con toda la gente que le habla. Es muy noble, sabe cuándo Tere está triste, se siente mal o tiene algún problema. Le gusta convivir con los niños. Es el consentido de Marco.

Su comida favorita

A Kevin le encanta la manzana, la zanahoria y ¡la cerveza! Su gusto culposo lo descubrió un día que a sus papás humanos se les cayó un envase, y en lo que recogían, la probó, le encantó y andaba feliz tomándosela. Lolita prefiere la jícama y las galletas marías. A ambos les gustan los hígados de res y de pollo, las tortillas, el jamón y las salchichas.

Sus nombres

Kevin se puso su nombre solito. El día que Tere lo compró y lo llevó a la casa, pasaron la película de "Mi pobre angelito" en la televisión. Cuenta que hay una escena donde la señora grita: ¡Kevin! Y pareciera que le hubieran llamado a él, desde ahí se le quedó el nombre.

Marco le puso Jagger al otro perrito por Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, Lola porque al papá de Tere le gusta, y ella a la única que le puso nombre fue a Nikki, quizás por la fuerte conexión que tenía con la perrita.

NO TE PIERDAS: Mujer utiliza una curiosa técnica para despertar a su gatita sorda

Lo que se dice del bulldog francés

A pesar de lo que se dice de esta raza que son los más flatulentos del mundo, que roncan, que se comen todo, que son caros de mantener, que se les cae mucho el pelo y que es habitual que sufran algún tipo de alergia, algunas ciertas y otras no tanto, Tere recomienda el bulldog francés.

Sí los recomiendo mucho porque se adaptan, son muy buenos compañeritos, no ladran mucho, están contigo, no son agresivos. Tiene mucho que ver cómo lo eduque la persona, tienen un temperamento muy bonito, tranquilo. Es el perro más maravilloso del mundo

La raza más flatulenta

Al preguntarle a Tere si esto es verdad, se carcajea y echa a sus niños de cabeza porque si son muy flatulentos. De hecho, lo pude constatar durante la entrevista.

"Sí se echan muchos gases, pero uno se acostumbra, eso pasa a segundo término, es algo que no importa. Tuve que cambiarles muchas veces las croquetas porque a Kevin no le caían bien, es más delicado, hasta que encontré unas con las que no echan tantos gases, ni se les cae el pelo".





También dicen que esta raza no puede correr mucho, que no pueden brincar porque se pueden ahogar, que se pueden desmayar, pero la mamá de Kevin y Lola dice que ellos nunca han sufrido de esto.

"Lo único que me dijo el veterinario es que esterilizarlos es complicado porque les puede dar un paro por el problema que tiene esta raza con su aparato respiratorio. Kevin tiene problemas de la próstata por su edad e infección en los ojos, y Lolita tiene una hemorroide que ya no se le va a quitar".

La raza de perro más popular del momento

El bulldog francés, una de las razas de perros pequeños más populares del momento, que según Tere no es complicado cuidar de ella y considera que en lo que más se gasta es en las consultas del veterinario.

"Lo que me sale más caro es llevarlos al veterinario porque las consultas me salen en $300, más las medicinas son como unos $200 más. Al mes nos gastamos como $600 en cada uno. También les compramos galletitas de perritos, las carnazas y el costal de croquetas que les compramos cuestan $800 y les dura dos meses y medio".

Amante de los perros desde que era niña

Antes de que Tere tomara conciencia de la responsabilidad que conlleva cuidar un perrito, en el camino se le murieron varios, otros no se los dejaron tener, por lo que le dijo a su mamá que un día iba a tener muchos perros, y aunque no fueron muchos, sí fueron cuatro y un gato.

"Desde que era chiquita me encantaban los perros, me gustaba acariciarlos, agarrarlos, que me siguieran. El primer perro que tuve me lo regaló una vecina, le puse Pulgas, pero no me dejaron tenerlo. Después tuve a Rufo, pero mi mamá no lo dejaba entrar a la casa. A estos le siguieron una perrita, el Monchis, Kevin y Nikki, de estos dos últimos nacieron Lola y Jagger", finalizó Tere García.

Kevin y Lola, dos bulldog francés tranquilos, sociables, amigables, protectores, cariñosos, juguetones, inteligentes y que ladran muy poco, que lo mismo conviven con personas que con otros animales, como con su hermanito Ginger, un gato adoptado, al que quieren mucho, y que en otra historia real, les platicaremos de él.

TAMBIÉN LEE: 5 mitos que rodean al doberman