Marco Antonio Regil despide con lágrimas a su perrito Bernie

El adiós de Bernie

"Amigos, ¿cómo están? Acaba de pasar algo que sabía que iba a pasar, pero no esperaba que iba a pasar hoy. Bernie se acaba de morir, Bernie acaba de fallecer, se nos fue... probablemente fue un ataque al corazón. Estamos con él en el parque, y se nos fue, mi amigo Fern lo sacó a caminar", explicó, mientras mostraba la imagen de su lomito ya sin vida.

En medio del llanto, Regil señaló que Fern, uno de sus amigos sacó a caminar a su perrito al parque y de repente murió.

"Me llamó desesperado, ´ven baja´. Estaba caminando y le dio un paro cardiaco. Lo tratamos de revivir, le dimos masajito en su corazón...se nos fue el niño ´Bernie´. Estamos muy tristes, pero quería compartir esto con ustedes que lo han seguido desde que lo adopté, desde que era bebito".

Tenía una afección cardíaca

Desde hace unos meses, el conductor reveló que su amigo de cuatro patas había sido sometido a una operación por una afección cardíaca que lo dejó débil. Y hace unas semanas también compartió que iban a operar a Bernie de la rodilla de una patita trasera porque tenía una lesión común en perros grandes cuando son muy activos. Dicha cirugía tenía un nivel de riesgo por su condición cardíaca. Sin embargo, todo salió bien.

"Tenía una condición cardíaca desde hace dos años, había estado con pastillas, y sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano, y hoy pasó. No estaba corriendo, no estaba jugando. Estaba en recuperación de su patita trasera, pero dice Fern que iba caminando y se cayó completamente".

Durante su transmisión en vivo, Marco Antonio dijo que Bernie sería cremado y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

"Agradezco haberlo encontrado, que me ayudó, estuvo conmigo cuando mi mamá falleció, fue un angelito que vino a ayudarme... me ayudó a salir de una depresión muy fuerte, me enseñó muchas cosas. Hoy cumplió su misión y yo me enfrento otra vez al dolor de una perdida", finalizó.

Infarto en perros

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas los infartos en perros se dan con muy poca frecuencia, pero se producen por la falta de riego sanguíneo a un órgano, lo que conlleva a una isquemia del área afectada. Esta falta de riego puede ser por:

Ictus isquémico: obstrucción del flujo sanguíneo debido a un émbolo.

Ictus hemorrágico: rotura de vaso sanguíneo.

Dependiendo de la extensión y de la gravedad de la lesión, se puede recuperar la funcionalidad parcial o totalmente.

Causas del infarto en perros

Cualquier enfermedad subyacente que pueda provocar émbolos o alterar el flujo sanguíneo y las paredes vasculares es susceptible de provocar un infarto en perros como: enfermedades infecciosas, tumores primarios, parásitos, coagulación, parásitos vasculares, enfermedades sistémicas y enfermedades metabólicas.

Síntomas de infarto en perros

Convulsiones

Descordinación

Pérdida del equilibrio

Head-pressing (apoyo de la cabeza en una superficie)

Paresia parcial o total de las extremidades

Hipertermia

Déficit de propiocepción (reacción postural)

Disfunción vestibular (ladeo de cabeza)

Andar en círculos y deambulación

Nistagmos (movimientos oculares)

Muerte (si el infarto es muy grave, esta se puede dar de forma súbita)

Esto último al parecer fue lo que le pasó a Bernie, pues de forma súbita cayó al suelo, y ya no lo pudieron revivir, y debido a la afección cardíaca que padecía desde hace dos años, Marco Antonio Regil dijo que probablemente haya muerto de un ataque al corazón.

