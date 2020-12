En torno a un 15 por ciento de los perros padecen de estrés por separación

FERNANDO GUEVARA

06/12/2020 12:38 hrs.

En ocasiones nuestras mascotas están muy acostumbradas a nosotros y cuando tenemos que salir y ellos tienen que quedarse solos esto puede ser un problema, por lo que surge la pregunta, ¿Los perros sufren de estrés cuando se quedan solos en casa? Te respondemos en esta nota.

Suele ser habitual que tratemos a nuestros perros como un integrante más de la familia, cuando salimos de casa y ellos se tienen que quedar solos, entra un vacío en su interior, ya que si por ellos fuera nos acompañarían a todas partes.

¿Los perros sufren de estrés cuando se quedan solos en casa?

De acuerdo al sitio especializado Yo amo a las mascotas, en torno a un 15 por ciento de los perros padecen de estrés por separación. Sin embargo, los canes no son los únicos animales de compañía que experimentan esa sensación de ansiedad, tristeza e incluso miedo cuando se separan físicamente de su familia. A esa mezcla de emociones y sentimientos se le denomina ´estrés de separación en mascotas´.

¿Qué es el estrés de separación en mascotas?

El estrés de separación en tu mascota es una serie de emociones y sentimientos que experimenta un animal cuando su figura de referencia se va de casa. Los perros no tienen conciencia del paso del tiempo y es por ello que no pueden distinguir si te has ido solo unos minutos o ya han pasado días sin verte, ellos cuando llegues te recibirán con gran alegría siempre.

(Foto: Infobae)

¿Cómo se manifiesta el estrés de separación en mascotas?

Un perro con estos problemas de angustia puede romper objetos de la casa cuando se queda solo, puede ladrar y aullar muy alto, orinar, defecar, vomitar y también puede hacer todo lo anterior conjuntamente. Estos síntomas no sólo surgen cuando el perro se queda solo sino también pueden darse cuando su persona favorita se ha ido o cuando está encerrado en una habitación pero hay gente en casa.

A veces la ansiedad comienza minutos antes de que el dueño se vaya de casa y otras cuando ya lleva solo unas horas y se asusta por algo.

(Foto: My Animals)

Consejos para prevenir que el estrés de tus perros cuando se quedan solos en casa

-No potencies su nerviosismo: No le digas nada a tu perro cuando salgas de casa y menos si has notado que está nervioso mientras te preparas para irte.

-Acostumbra al perro a estar solo: Es importante que desde un principio acostumbres al perro a estar solo y no excesivamente pegado a ti. Realiza salidas graduales y aprovecha para enseñarle órdenes básicas cuando te vas de casa.

-No aumentes su alteración: Cuando llegues a casa hazle un saludo corto para que sea consciente de que le has visto pero no aumentes su alteración. No se trata de ignorar a tu mascota sino de no saludarla efusivamente.

-Ten un lugar especial para él: Si notas miedo en tu perro, cuando esté solo dejale un lugar para él donde se sienta seguro.

-Asegurate de que tenga juguetes para que se pueda entretener: Una buena idea es que tenga juguetes para que se entretenga. Hay juguetes específicos para mascotas que pasan tiempo solas.

(Con información de: Yo amo a las mascotas y Muy Interesante)