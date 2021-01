Algunas razas de perros son considerados agresivos por su imponente físico.

Sin duda los perros son el mejor amigo del hombre, y es que a lo largo de los años han demostrado su lealtad y amor hacia sus familias y dueños, sin embargo se cree que algunas razas son malas por naturaleza, pero, ¿realmente los perros son agresivos por naturaleza? A continuación te lo decimos.

La mascota preferida de los mexicanos son los perros, ya que de acuerdo a Consultas Mitofsky, el 79 por ciento de los pobladores en México tiene un lomito como mascota.

¿Los perros son agresivos por naturaleza?

No queda ninguna duda de que los perros son el mejor amigo del hombre, no obstante, no todo es color de rosa, ya que algunas razas de lomitos han llegado a ser temidos por algunos al mostrar signos de agresividad, al morder o hacerle daño a algunas personas.

A causa de estos incidentes, se ha llegado a clasificar algunas razas de perros como las más agresivas.

El error en el que han caído muchas personas es juzgar a los perros por su apariencia. Ya que si bien algunas razas llegan a ser físicamente intimidantes y poseen cualidades que lo preparan para un entrenamiento, todo se basa en la educación que recibe el perro.

Criar a un perro es como criar a un niño: si se educa en un ambiente agresivo, probablemente él mismo se vuelva agresivo. Así, dependiendo de la crianza del dueño, los perros con físicos imponentes pueden ser muy cariñosos y juguetones, todo depende de cómo sea criado el animal, pero sin duda, ningún perro es agresivo por naturaleza.

Los perros son capaces de entender el comportamiento humano

Según un estudio de la Universidad Veterinaria de Viena los perros son capaces de interpretar el comportamiento humano, porque estudian a sus dueños constantemente y se esfuerzan por entenderlo.

Educar y entender las necesidades del perro es fundamental para su comportamiento

Entender las necesidades del perro desde el primer momento y adiestrarle desde cachorro para vivir en sociedad evitará males mayores en un futuro: problemas de comportamiento, posibles situaciones incómodas conflictivas e incluso abandonos. El perro se sentirá más comprendido y mucho menos estresado en su día a día y el amo más conectado a su mascota, seguro y tranquilo con su animal de compañía.

“Socializar al perro incorrectamente, pegarle o estresarle cuando no hace lo que los dueños quieren sin antes habérselo enseñado es un error común que cometen los amos de los canes”, señala Ingrid Ramón, quien es una veterinaria que ha escrito libros de adiestramiento de perros.

Los perros no son agresivos por naturaleza, todo depende del trato que les des y como los eduques desde que son pequeños.

