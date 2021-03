Más que aburrirse de las croquetas, existen varias razones por las que tu perro puede rechazarlas

Alguna vez te has preguntado si los perros se aburren de las croquetas porque es lo que comen todos los días, y tienen el mismo sabor. A diferencia de los humanos, las papilas gustativas caninas no están desarrolladas como las de las personas, por lo que sus gustos no son muy variados.

¿Los perros se aburren de las croquetas?

Más que aburrirse de las croquetas, existen tres razones principales por las que tu perro rechaza las croquetas:

1. Lo has acostumbrado al sabor de tu comida

La primera de estas razones, acostumbrar al perro al sabor de tu comida, es muy común, mucha gente les ofrece además del pienso, restos de comida de lo que preparó, o les dan pedazos de alimento cuando están comiendo, pero esto además de crearles malos hábitos, puede resultar dañino para él, debido a que la comida que consumimos los humanos contiene sal, grasas, condimentos y otros ingredientes perjudiciales para los perros.

2. El pienso que le proporcionas es de mala calidad

En lo que se refiere a la calidad del pienso comercial, hay alimentos de mala calidad que no solo tienen un sabor diferente, sino que además carecen de los ingredientes necesarios para proporcionarle a tu perro los nutrientes que su organismo requiere.

3. Su dieta está basada únicamente en pienso

Si su dieta está basada únicamente en pienso, tampoco es lo ideal para una alimentación equilibrada, siempre será necesario ofrecer algunos premios a base de otras comidas.

Fotografía: Pexels

¿Qué hacer si tu perro no quiere comer sus croquetas?

Lo primero que debes hacer es revisar los componentes del pienso que le das a tu perro. Si es de los que tienen maíz como ingrediente principal, es de mala calidad, por lo que tendrás que cambiárselo por uno que contenga mayor porcentaje de carne, dando como resultado que tenga un sabor más agradable e incluya los nutrientes que necesita.

El siguiente paso es que le dejes de dar de tu comida, pues estos sabores más fuertes son una tentación para tu lomito, pero también le estás dando cantidades de sal y otros componentes que son perjudiciales para su salud.

Si a pesar del cambio de pienso y de que ya no le das comida casera, tu perro se niega a comer sus croquetas, llévalo al veterinario para descartar enfermedades en las encías y los dientes, pues es posible que, de existir un problema dental, al perro le cueste trabajo morder sus croquetas.

Fotografía: Pexels

¿Qué es lo más importante en un pienso?

Si bien es cierto que en el mercado hay presentaciones de carne, pescado y pollo para los perros esto no es realmente importante. Lo relevante es que la proporción de proteína animal sea mayor al resto de los ingredientes.

Comida casera para perros

Si después de cambiarle el pienso, tu perro sigue sin querer comer, una opción para alimentarlo es la comida casera para perros. Existen diferentes recetas, consulta con el veterinario para ver cuál es la más recomendable de acuerdo a su edad, raza y necesidades nutricionales.

También puedes alternar el pienso con la comida casera, pero nunca servir ambos alimentos al mismo tiempo, pues eso le traería problemas digestivos a tu perro. Puedes alternar uno de los dos tipos de comida dos veces por semana u ofrecerlo al final del día como snack.

Humedecer el pienso con agua o caldo natural de pollo sin sal, ajo o cebolla, también es una opción para ofrecerlo de forma diferente y atractiva. Además de establecer un horario para las comidas y evitar los cambios bruscos de alimentación.

Fotografía: Pinterest

Si sigues estas recomendaciones, es posible que tu perro le vuelve agarrar el gusto a sus croquetas, y deje de rechazarlas.

(Con información de Experto Animal)