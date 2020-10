La infesta de piojos en perros es más frecuente en invierno; con un tratamiento suave y no agresivo puedes resolver el problema

LÉRIDA CABELLO 01/10/2020

01/10/2020 15:02 hrs.

Por increíble que parezca cuando nos cuestionamos si ¿los perros pueden tener piojos? La respuesta es sí, aunque es importante saber que no son el mismo parásito que afecta a los humanos. Los piojos en los perros son más frecuentes en los meses de invierno cuando la temperatura es baja y la humedad elevada.

Los perros son los animales domésticos más expuestos a tener parásitos capilares y cutáneos porque son los que más salen a la calle y pasean por terrenos con hierba. Es poco probable que un perro saludable tenga piojos. Generalmente aparecen en animales con una alimentación deficiente, falta de higiene, cachorros o animales muy mayores.

Fotografía: hogarmania

Tipos de piojos que pueden tener los perros

Heterodoxus spiniger: es un parásito masticador que puede llegar a medir 2,5 centímetros, tiene su origen en Australia. Afecta a perros de todo el mundo, menos de Europa. Puede transmitir otros parásitos como Dipylidum, caninum o Dipetalonema reconditum.

Trichodentes canis: son frecuentes en la cabeza, cuello, orejas y cuerpo, miden entre 1,5 y 2 milímetros. Afecta a perros de todos los continentes.

Linognathus setosus: afecta principalmente la cabeza, el cuello y el tórax, mide aproximadamente de 1,5 a 2,5 milímetros. Se alimenta de la sangre del perro.

Estos parásitos se alimentan de escamas de queratina de la piel o de secreciones, y a veces también de sangre, pueden herir la epidermis del perro con sus mandíbulas. Apenas se desplazan por el pelaje, suelen estar muy cerca de la piel en la base de los pelos.

Fotografía: veterinariocornella

Síntomas de piojos en perros

- Se rasca intensamente, al grado de morderse

- Irritación severa

- Manto áspero y sin brillo

- Está nervioso e intranquilo

- Se le cae el pelo

- Debilidad

Fotografía: hogarmania

¿Qué daños pueden causar los piojos en los perros?

Debido a que se rascan y hasta se muerden por los piojos, esto puede provocar inflamación de la piel. Las heridas surgidas por el rascado intenso pueden llegar a infectarse.

El daño a la piel produce inflamación, excoriación, alopecia y afectación bacteriana secundaria.

En algunas ocasiones, los piojos son hospedadores de Dipylidium caninum uno de los parásitos intestinales más frecuentes de los perros.

Fotografía: YouTube

Tratamiento para los piojos de los perros

Si sospechas que tu perro tiene piojos, llévalo al veterinario lo antes posible, para que realice la desparasitación de piojos o de cualquier tipo de parásito presente en la piel o pelo de nuestras mascotas para que no sufran irritaciones, heridas, ni molestias.

Nunca utilices el mismo producto que empleas para eliminar los piojos en una persona, debes usar un champú especial para perros.

Fotografía: YouTube

¿Se contagian los piojos del perro al humano?

No te preocupes, tu perro no puede contagiarte los piojos como ocurre entre las personas, porque son exclusivos de su especie.

Los Pediculus humanus capitis son los parásitos que afectan a los humanos, y que necesitan de la piel y de la sangre de las personas para poder vivir.

Fotografía: mundoperros

Así que si ves a tu perro rascándose toma en cuenta que no solo puede ser porque tenga pulgas, sino también pueden ser piojos, pero no te preocupes la infestación de piojos en perros es mucho más sencilla de resolver que otro tipo de parásitos, con un tratamiento suave y no agresivo.

Fotografía: muyinteresante

(Con información de srperro, expertoanimal y horgamanía)