Los perros pueden reconocerse así mismos a través de su olfato, sin embargo no pueden hacerlo viéndose en un espejo

FERNANDO GUEVARA 13/10/2020

13/10/2020 12:19 hrs.

Un estudio ha demostrado que los perros pueden reconocerse a sí mismos por su olfato. Un rasgo característico de los individuos de la raza humana es la conciencia de sí mismo que en los canes sería por medio del olfato.

Los perros pueden reconocerse a sí mismos por su olfato

Una investigación del Departamento de psicología de la Barnard College en los Estados Unidos, utilizó un test de olfato para evaluar si los perros también pueden reconocerse a sí mismos.

El experimento confirma la hipótesis del auto reconocimiento de los perros propuesta por el profesor Roberto Cazzolla Gatti del Instituto Biológico de la Universidad Estatal de Tomsk, Rusia.

Este estudio confirmó que los perros distinguen entre la "imagen" olfativa de sí mismos aun cuando esta es modificada (por un olor extra), lo que los lleva a analizar su propio olor durante más tiempo. Tal comportamiento implica el reconocimiento de que determinado olor es el de ellos mismos.

Las pruebas fueron aplicadas a 36 perros domésticos acompañados por sus dueños.

Los perros también pudieron reconocer accesorios personales como huesos, juguetes y sus platos a través del olfato.

Hace unos años Marc Bekoff, biólogo y especialista en comportamiento animal de la Universidad de Colorado, descubrió que su perro, Jethro, reconocía su propio aroma. La evidencia fue que su perro se interesaba más por el lugar donde había orinado otro perro que donde había orinado él.

Los perros no se reconocen cuando se ven en un espejo

Los perros por lo general no parecen entender los espejos que usamos los humanos. A veces los ignoran. A menudo ladran como si el perro que ven en el espejo fuera un extraño.

Los científicos usan espejos para descubrir si los animales se reconocen a sí mismos, para ver si tienen algún sentido del yo. A los chimpancés les va muy bien en la que se conoce coma la prueba del espejo.

"Creo que los perros y otros animales son mucho menos sensibles a los estímulos visuales con respecto a los humanos y otros animales", declaró el profesor Cazolla Gatti.

Otros animales si pueden reconocerse a través de un espejo

Un chimpancé se dará cuenta de que tienen una marca en el rostro y tal vez use el espejo para ayudarse a quitarla. Quizá use el espejo para examinar partes de su cuerpo que normalmente no puede ver, como el interior de la boca. Los investigadores han descubierto que los delfines, un elefante y una urraca también pasaron esta prueba.

Los perros pueden reconocerse así mismo por su olfato, sin embargo no pueden hacerlo cuando se ven frente a un espejo, así es que ahora sabes porque tus canes meten en todos lados su nariz, ya que es la forma que tienen para reconocer sus cosas.

(Con información de: N+1)