¿Te has sentido conmovido en algún momento por los gestos que hace tu mascota cuando te vas o cuando realizas alguna acción? Si tu respuesta es afirmativa esto podría deberse a que tu mascota te conoce perfectamente y sabe como conmoverte, pero, ¿los perros pueden manipular a las personas?

Los perros tienen una forma sencilla de conseguir lo que quieren o de librarse de algunos castigos y regaños cuando se portan mal.

A pesar de que en muchas ocasiones creemos que los perros no pueden expresar lo que sienten con los humanos, en realidad esto es muy diferente.

¿Los perros pueden manipular a las personas?

Un estudio publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que los rasgos faciales de los perros evolucionaron para facilitar la comunicación con las personas.

Los resultados indican que los perros tienen músculos oculares más grandes, resultado de la domesticación, que ocasiona que los animales sean más comunicativos.

El estudio señala que los perros aprendieron a mover los músculos de la cara especialmente cuando tiene que interactuar con los humanos para conseguir algo o pedir ayuda, por lo que el contacto visual es importante .

Cuando vas a regañar a tu mascota y este cambia sus gestos, lo hace conscientemente, es decir, tu perro puede manipularte perfectamente por medio de sus expresiones faciales, es por eso que en muchas ocasiones sentimos ternura por ellos y terminamos perdonándoles todo y no los castigamos.

El comportamiento de los perros cambia cuando están con humanos

Un estudio elaborado por Juliane Kaminski, del Centro de Cognición Canina de la Universidad de Portsmouth, descubrió a través de un experimento que el comportamiento de los perros cambia con la presencia de humanos.

La observación de los perros consistió en notar las diferencias de las expresiones faciales cuando les daban comida. De esta manera, Kaminski descubrió que los perros movían los músculos cuando estaban cerca de un humano con una golosina, pero no cuando estaban solos.

Este descubrimiento motivó a la investigadora a realizar un estudio más profundo sobre la evolución canina; por lo que comparó los músculos de los perros actuales con los de sus ancestros.

Perros han evolucionado para poderse entender mejor con sus dueños

Kaminski encontró que los perros desarrollaron un músculo alrededor de los ojos que les permite elevar la parte interna de la ceja.

Ese músculo está presente de manera uniforme en los perros, pero no en los lobos. Esto ocasiona que el comportamiento de los perros esté asociado al movimiento del músculo específico.

"Curiosamente, este movimiento aumenta el pedomorfismo y se parece a una expresión que los humanos producen cuando están tristes, por lo que su producción en perros puede desencadenar una respuesta cariñosa", señala el estudio.

De acuerdo a la investigación, el movimiento de las cejas en los perros se parece a una forma humana infantil, lo que provoca en los humanos ternura y querer proteger a los animales cuando vemos esa expresión.

Así es que ahora ya lo sabes, los perros pueden manipular a las personas a través de sus expresiones faciales, es por eso que sientes ternura por ellos cuando hacen ciertos gestos.

