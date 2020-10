¿Los perros pueden comer dulces?

El azúcar que contienen los dulces les puede provocar graves problemas de salud a los perros; nunca le des malvaviscos ni chocolates

30/10/2020

10:33 hrs.

Todos los dulces se pueden considerar prohibidos para los perros. El azúcar que contienen los dulces les puede causar problemas dentales, estomacales, pancreatitis, alteración del sistema nervioso, obesidad, diabetes y muerte por envenenamiento.

Los perros no pueden comer dulces porque su sistema digestivo es diferente al de los humanos, no cuenta con las enzimas necesarias para digerirlos y sus intestinos son más cortos, esto se traduce en que ellos no pueden metabolizar los azúcares de forma rápida, acumulándose el azúcar en su cuerpo.

John Faught, director médico del Centro de Salud Animal de Firehouse, en Austin Texas, explica que los dulces no tienen un valor agregado real.

Los perros necesitan azúcar de algún tipo. Necesitan carbohidratos que el cuerpo descompone en azúcar o glucosa para vivir y operar. Por ello, simplemente no necesitamos darles dulces, ya que no hay un valor agregado real

Dulces que nunca debes darle a tu perro

Malvaviscos sin azúcar y golosinas de menta

Parecen inocentes, pero son un peligro para tu perro. Contienen xilitol (un endulzante natural obtenido del maíz o del abedul), por lo que si tu perro los consume le pueden provocar vómitos, falta de apetito o diarrea y estar en riesgo de tener pancreatitis. Tampoco debe comer los malvaviscos tradicionales porque si bien no tienen xilitol, sí contienen grandes cantidades de azúcar que no son saludables para tu perro.

Chocolates

El chocolate contiene teobromina, una sustancia que puede ser venenosa para tu perro, debido a que no puede digerirla eficientemente, y compromete su sistema nervioso, provocándole vómitos, diarrea, jadeo o inquietud, micción excesiva, frecuencia cardíaca acelerada, espasmos musculares, convulsiones y hasta la muerte.

Afecciones en perros por el consumo de dulces

Diabetes: consiste en un incremento en la cantidad de azúcar en la sangre.

Alteraciones en la sangre y sistema circulatorio: el azúcar produce una excitación del sistema circulatorio y puede tener repercusiones en el corazón de tu perro.

Problemas dentales: el consumo de azúcares acelera la aparición de caries y daña los tejidos de las encías.

Pancreatitis: el consumo de azúcares provoca que el páncreas realice una producción excesiva de enzimas digestivas.

Obesidad: debido al alto contenido calórico que tiene el azúcar, lo más común es que se genere un aumento de peso en el perro que puede derivar en problemas musculares, articulares, circulatorios y respiratorios.

Muerte por envenenamiento: esto sucede en casos extremos, cuando el perro consume grandes cantidades de dulce.

Síntoma más común por la ingesta de dulces

Los dolores de estómago son los más frecuentes tras la ingesta de dulces, debido a que todos los animales dependen de las bacterias y otros microorganismos en el intestino para ayudarlos a digerir los alimentos. Ari Zabell, del Banfield Pet Hospital, en Portland Estados Unidos, señala.

Una dosis más alta de azúcar que la que usan nuestras mascotas puede alterar el equilibrio de esos microorganismos y provocar diarrea, a veces explosiva, a veces con sangre y a veces incluso con vómitos

Ahora ya sabes que los dulces no son buenos para tu perro, elimina por completo el azúcar de su dieta para evitarle severos problemas de salud que le pueden provocar hasta la muerte.

