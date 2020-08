¡Los osos no son mascota! ¡No te tomes selfies con ellos!

Los encuentros con osos negros se están dando porque estamos invadiendo su hábitat; la basura que generamos es lo que les atrae

04/08/2020

04/08/2020 11:38 hrs.

Seguramente muchos nos hemos hecho la misma pregunta: ¿por qué están apareciendo los osos negros? Este fenómeno no es nuevo, pero se agudizó por la cuarentena, al estar las personas en sus casas hay menos movimiento en las calles. Eso ha facilitado que se aventuren los osos negros a salir y encuentren lo que buscan: comida, y ante eso la gente no sabe cómo reaccionar.

En entrevista para SuMédico, Oscar Moctezuma Orozco, director fundador de Naturalia (Asociación Civil, dedicada a la Conservación de la Biodiversidad mexicana), explica por qué se han dado estos "encuentros cercanos", entre los osos negros y los seres humanos en el norte de México, en los últimos meses.

"Lo que está sucediendo en esos fraccionamientos ecológicos, que no tienen nada de eso, es que están rodeados de bosques que son su hábitat natural; en el momento que son construidos los animales huyen, pero los osos descubrieron que en esas casas hay comida y la encuentran en los restos de basura. Para ellos es una fuente de alimento sencilla, no hacen esfuerzo físico, y tienen una recompensa alta porque hay comida energética. Los osos aprenden rápido y ven qué hay nuevas fuentes de alimentos, por lo que se aventuran a entrar hasta en las casas".

El director fundador de Naturalia nos da algunos consejos de cómo reaccionar si nos encontramos con un oso negro, de los que señala no son de naturaleza agresiva, sino solo curiosos.

No dejar que se acerque. Hacerle mucho ruido. Aventarle pequeñas piedras. Levantar los brazos. Llevar cornetas (les molesta mucho el ruido). Llevar gas pimienta (les irrita las mucosas y salen corriendo). No tener los botes de basura en la calle.

Y agregó que lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, porque nos puede llegar a ver como su presa.

"Lo peor que puede hacer uno es no plantarle la cara para que no nos vea como presa fácil y nos ataque. Si tiene hambre puede cazar. No debemos ser dóciles ante ellos, hay que gritarle, aventarle piedras pequeñas, levantar los brazos, sonar un claxon, sí hay un carro cerca para que se sienta amenazado y salga corriendo. Lo que no funciona es lo que hace la gente quedarse quieta porque le estamos poniendo la mesa para que nos ataque. Un oso nos mide, si sale corriendo la presa, es señal de que le tenemos miedo, si la persona enfrenta al oso, ya la piensa".

¿Dónde habitan los osos negros en México?

Los osos negros se encuentran en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Desde 1986 la distribución de la especie disminuyó un 80% por la modificación de su hábitat, siendo estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se han encontrado poblaciones reproductivas de osos.

"Los osos siempre han habitado las montañas desde antes de que aparecieran los humanos, evolucionaron para resistir la escasez de alimento en el invierno. Desarrollaron un metabolismo que les permite reaccionar a la falta de alimento, por lo que se duermen en lo que mejora el clima, para ello, necesitan reserva de grasa, porque su metabolismo baja mucho. Tienen que comer y engordar en el verano y otoño. El resto del año busca comida, esa es su conducta natural", señaló el especialista.

Lo que no sabías

- Pueden medir hasta dos metros de largo, pesar entre 90 y 200 kilos. Las hembras son 20% más pequeñas que los machos.

- Sus garras miden unos 2.5 centímetros.

- Son capaces de ponerse de pie y de andar sobre sus patas traseras.

- Es el oso más común en Norteamérica, suelen vivir en bosques y son excelentes trepadores de árboles, también se encuentran en montañas y pantanos.

- Se alimentan de hierbas, raíces, bayas, insectos, peces y mamíferos.

- Tienen un excelente olfato y oído.

- Viven alrededor de 20 años.

- Hay entre 850 mil y 950 mil osos en Norteamérica, pero no se sabe con exactitud cuántos osos negros habitan en México.

¿Te animas a tomarte una selfie?

"A mucha gente le sorprende estas apariciones. No saben si es algo peligroso o chistoso, hasta los quieren atraer para tomarse selfies, y preservar en una imagen, pero no saben qué hay detrás de ellos", puntualizó Moctezuma Orozco.

¿Quién invade a quién?

Los seres humanos diríamos que ellos son los que nos están invadiendo porque no es común verlos en nuestro entorno, pero no es así, nosotros somos los que hemos invadido su hábitat a los bosques, debido a que las constructoras buscan terrenos cerca de las áreas silvestres para hacer fraccionamientos, en lugares donde antes había bosques, osos y muchos otros animales.

"Los osos no son culpables, invadimos su territorio, los atraemos con comida, y después los acabaremos matando o llevando a un encierro permanente en un zoológico; o implementamos cambios inmediatos en nuestros hábitos y conductas, o perderemos el privilegio de tenerlos aún en nuestro territorio", explicó el director de Naturalia.

No son un peligro, sino un orgullo

Moctezuma Orozco, señaló que los osos no deben ser vistos como un peligro, sino como un orgullo porque es muestra de que la convivencia entre los seres humanos y los animales puede ser pacífica.

El oso negro es considerado una especie en peligro de extinción, debido a la fragmentación de su hábitat y a la caza ilegal, por tal motivo, es importante que se realicen campañas para concientizar a la gente, ya que de esta manera se puede aumentar el conocimiento de dicha especie, y la importancia que tienen en el medio ambiente.

"Es el momento de que los gobiernos inviertan para implementar campañas de educación, nuevos protocolos sobre el manejo de basura en los parques para saber cómo comportarnos si encontramos un oso antes de que el problema aumente y haya una desgracia. Estos solo han sido unos primeros encuentros cercanos curiosos, esperemos que no haya un ataque porque en ese momento van a querer terminar con los osos".

En otros países hacen patrullajes para que los perros correteen a los osos, los asusten y terminen con el hábito de regresar a las ciudades.

"Este tipo de medidas deberían implementarse en Nuevo León para que no pase una desgracia, en el caso de que un oso negro ataque a una persona, y pida la gente que se mate a los osos. Por eso es muy importante qué sepamos cómo reaccionar y que las autoridades actúen para el manejo del oso negro".

Por lo anterior, recomienda que se implementen cambios como que la basura no esté en contenedores plásticos que los osos pueden tirar fácilmente, sino en contenedores metálicos, ya que capturar a los osos, tampoco es la solución a este problema.

"Los zoológicos no son la solución, se han hecho 200 capturas, muchas son recapturas y que volvieron a su hábitat. El oso negro que se le apareció a las corredoras, que se encontraban en Chipinque, un paraje boscoso, en San Pedro Garza, NL, ya había sido capturado, pero regresan porque saben que es fácil encontrar comida".

Finalmente, Moctezuma Orozco puntualizó que los seres humanos hemos acabado con las especies.

"Esta pandemia nos debe enseñar que el abuso a la naturaleza tiene consecuencias, y esta es una oportunidad para reivindicarnos. Si sabemos cómo convivir con ellos nadie saldrá lastimado y dejaremos que la naturaleza siga su curso".