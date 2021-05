Los motivos por los que un perro no debería jugar con pelotas de tenis

A los lomitos les encanta correr detrás de una pelota cuando se las lanza su humano, pero se debe tener cuidado, pues de acuerdo con algunos expertos, existen varios motivos por los que un perro no debería jugar con pelotas de tenis .

Quizá piensas que no es relevante, pero se ha visto que cuando los perros muerden y juegan con las pelotas de tenis se exponen a muchos peligros para su salud.

A continuación, te contamos todo al respecto y te ofrecemos algunas alternativas más seguras para que tu peludo pase horas de diversión sin poner en riesgo su bienestar y claro, su felicidad. Toma nota.

¿Por qué los perros no deben jugar con pelotas de tenis?

La pelota de tenis se considera el juguete por excelencia para los perros, pues es barato, tiene un tamaño ideal, es fácil de conseguir y tiene un color atractivo para el animal.

Aunque a los lomitos les encanta jugar con este tipo de pelotas, lo cierto es que el grupo de veterinarios que forman Well Pets, advierten que hay más riesgos que beneficios de que las mascotas las usen, entre las que destacan:

1. Abrasión al esmalte dental

Las pelotas de tenis parecen inofensivas pero la capa amarilla o verde que recubre la goma puede actuar como un fino papel de lija en el esmalte de los dientes del peludo.

Como el perro muerde con ansias la pelota, poco a poco puede sufrir de un desgaste de los dientes y una abrasión, lo que afecta su salud dental de manera permanente.

2. Asfixia

Otro de los riesgos de las pelotas de tenis en los perros es que aumentan la probabilidad de asfixia, pues la mandíbula del can es tan poderosa, que puede comprimir el juguete y tragárselo.

Como consecuencia, hay obstrucción del paso de aire y una asfixia mortal.

3. Obstrucción intestinal

Como el perro tiene la capacidad de morder y destrozar en pequeños pedazos el material del que está hecho, es posible que se lo trague y que los trozos se queden atascados en el tracto intestinal.

Por si eso fuera poco, el fieltro amarillo que recubre la goma también puede provocar obstrucciones intestinales que requieran de una cirugía de emergencia.

4. Intoxicación

Al hablar de los peligros de la pelota de tenis para los perros, no podemos olvidar que no fue hecho como un juguete para perros, por lo que contiene materiales y sustancias químicas peligrosas.

Éstas se encuentran tanto en la goma de la pelota, los colorantes y el pegamento que une el fieltro, incluso es probable que contengan plomo y otras sustancias no comestibles que podrían causar intoxicación en el lomito.

Alternativas a las pelotas de tenis para los perros

Lo mejor es que en el mercado existen muchos tipos de pelotas creadas especialmente para que los perros jueguen con ellas, por lo que son completamente seguras y no les causarán un daño grave.

Incluso hay opciones que cumplen una doble función, pues además de darles horas de diversión, pueden ayudar a la limpieza dental del animal.

Se trata de pelotas fabricadas de caucho o gomas muy duras y no tóxicas, lo que permite que el perro muerda tanto como quiera sin riesgo de que se rompa o le cause intoxicación. Los dientes no sufren un desgaste, sino que se limpian y están más saludables.

Otras opciones seguras son los "frisbees", que motivan al perro al correr y a dar grandes saltos, así como las cuerdas trenzadas, con las que pueden jugar al perseguirlas o morderlas para liberar su energía.

Recuerda que lo más importante es la salud de tu mascota, así que, ya que conoces los peligros de las pelotas de tenis para los perros, lo mejor es optar por darle otras opciones seguras. ¿No lo crees?

