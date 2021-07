Gabriela Raquel Flores Salamanca y Luis Jorge Pelayo Camacho se conocieron en 2001 en la empresa donde trabajaban. Cinco años después decidieron unir sus vidas y aunque al principio no descartaban tener hijos con el tiempo de plano decidieron que no los tendrían. Y optaron por tener " perrijos ", quienes han llenado sus vidas de amor, según platican. Y tienen 8.

En sus primeros años de casados "adoptaron" a Sheyla, la perrita labrador de los vecinos, que prácticamente vivía con ellos. Cuando Raquel dejó de trabajar tomaron la decisión de adoptar más perritos en alguna rescatadora o de la calle.

"Los consideramos nuestros hijos. Somos una especie de familia manada, los amamos. Los perritos son seres muy buenos, son una especie de niños traviesos, tienen una mirada hermosa. Cada perrito tiene su carácter y de cada uno de ellos aprendemos mucho. Son nuestra felicidad. Te dan amor incondicional, alegría, risas, sorpresas, color, cosquillitas".

(Foto: cortesía familia Pelayo Flores)

Concientizar a las personas sobre la cantidad de perros que son abandonados en la calle, la importancia que tienen en la vida de los humanos y los servicios que nos brindan, son algunas de las cosas por las que se les reconoce en una fecha especial.

El 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. No se sabe por qué se eligió esta fecha, pero muchos creen que se debe al incremento de abandono de perros durante el verano. Lo que sí se sabe es que fue creado por una iniciativa que surgió en Estados Unidos en 2004, y que se ha extendido a otros países como México, Colombia y Guatemala, por la importancia que tienen estos animales de compañía en la vida de los seres humanos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el segundo país en el mundo con más mascotas, después de Argentina, ya que 68% de los hogares tienen al menos un animal de compañía.

Existen 300 millones de perros a nivel mundial, de los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que aproximadamente el 70% de esos perros no viven en casa, fueron dejados en la calle, por eso se busca hacer conciencia en su día, para evitar el maltrato animal a esta especie.

Y lo más grave que del total de las mascotas que tienen dueño, la mitad es por costumbre y no porque la persona quiera o sepa tener un animal de compañía, lo que los pone en grave riesgo de abandono, aunque vivan en casa.

(Foto: cortesía Hospital Veterinario UNAM-Banfield)

¿Qué es un perro callejero?

Por perro callejero se debe entender cualquier perro que sea visto vagando por la calle (tenga o no dueño, o esté bajo el cuidado de una comunidad), así como los perros ferales, estén solos o en jaurías.

En entrevista para SuMédico Fausto Reyes Delgado, director de Educación y Desarrollo Institucional del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, habló sobre la importancia de concientizar a la gente sobre la problemática que hemos creado los humanos al abandonar a los perros en la calle.

"Con este día se busca concientizar a la gente de la importancia que tiene el perro y la problemática que hemos creado con su abandono, a pesar de ser la especie que tal vez está más apegada o es más afín al ser humano. Según números que no son del todo exactos, existen aproximadamente 300 millones de perros a nivel mundial, pero curiosamente o malamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud indica que aproximadamente el 70% de esos perros no viven en casa, porque fueron perros que fueron dejados en la calle".

(Foto: Pinterest)

Los perrijos Pelayo Flores

Sheyla (labrador): era una perrita muy noble, cariñosa, pacífica e inteligente. Heredada por sus vecinos de al lado, ya que cuando Gaby y Jorge llegaban de trabajar siempre se iba a dormir con ellos a su casa y los fines de semana también se la pasaba con ellos, hasta que falleció.

Muñeca (mezcla pitbull): es una perrita muy sociable con humanos, hosca con perras hembras, muy dormilona y siempre pendiente de "sus papás".

Memé (cocker spaniel): muy juguetona y activa en su juventud, con una actitud siempre positiva, valiente y muy inteligente. Fue heredada por el hijo del vecino.

Nemo (mezcla pointer): este perrito se caracteriza por ser muy alegre y por ser el defensor de la familia, así que hay que tener cuidado con Nemo. Fue adoptado en una rescatadora.

Jawi (mezcla de labrador y rottweiler): era un perrito muy noble y bondadoso, que falleció. Era de una rescatadora.

Wero (mezcla ovejero): a este perrito muy serio y noble lo rescataron en la colonia.

René (mezcla pastor alemán): lo rescataron de un lago cuando era un cachorro. Es muy energético, lleno de vida y respetuoso con sus hermanos.

Wido (mezcla maltés): a este perrito que ya falleció lo rescataron en la calle, era un lomito con discapacidades y anciano, que era muy inocente y noble.

Oso (mezcla pastor alemán): lo rescataron de una familia. Se caracteriza por ser energético y cariñoso.

Flor (mezcla rara chaparrita negra con patitas naranja): esta perrita que rescataron de una familia es energética, cariñosa e inquieta.

Silvana (probable calupho): al igual que otro de sus hermanos, también es energética, muy cariñosa y familiar. La rescataron en el parque.

(Foto: cortesía familia Pelayo Flores)

¿Cómo solucionar la problemática del abandono de perros?

En este sentido, Reyes Delgado dijo que habría de inicio dos puntos importantes a tratar: la educación y voluntad de los gobiernos para trabajar con la sociedad para establecer mecanismos con los cuales se pueda controlar la reproducción indiscriminada, el abandono y los programas de adopción.

"La educación no se hace a los niveles que se debería hacer, tendría que ser de una forma muy importante en los niños, porque son los que más fácilmente permean en el cuidado de las mascotas hacia los adultos, eso es importantísimo, entonces tal vez ahí sería el punto fuerte".

(Foto: Pinterest)

Países que no tienen perros callejeros

Existen países en el mundo que pueden presumir que no tienen perros callejeros, por increíble que parezca, gracias a que han implementado programas eficientes para reducir la población de perros callejeros. Tal es el caso de Países Bajos, cuyo gobierno se encargó de eliminar prácticamente por completo este problema a través de un plan de gestión de población canina conocido como CNVR (cachar, esterilizar, vacunar y liberar).

Mientras que Holanda asumió los costos de las castraciones y organizó campañas de castración masivas para esterilizar a las mascotas de forma gratuita, y creó una de las leyes más duras de Europa en este ámbito, ya que las multas por abandono y maltrato pueden llegar a superar los 16 mil euros (375 mil 761 pesos) e incluso pueden acabar en una pena de cárcel de tres años.

"Bélgica y los Países Bajos, pueden presumir que ya no tienen perros callejeros, todos los perros tienen dueño, todos los perros viven en casa, todos los perros tienen identificación y el gobierno sabe dónde está cada perro, cosa que lamentablemente nos falta muchísimo en la gran mayoría de los países", señaló Fausto Reyes.

(Foto: Pinterest)

Se tienen animales de compañía por costumbre, no porque se sepan tener

Al menos el 50% de los perros y gatos que se tienen en México es por costumbre y no porque se sepan tener.

"Se puede considerar que al menos el 50% de los perros y gatos específicamente tenidos en México, que tienen dueño, se tienen por costumbre y no porque sepan tener, lo cual hace que ese 50% siempre corran el riesgo de abandono y abandono no significa exclusivamente echarlos a la calle, sino dejarlos en una azotea, en una terraza, en un jardín y que no les hagas caso, no juegues con ellos, no veas las necesidades mínimas de la mascota", apuntó el director de Educación y Desarrollo Institucional del Hospital Veterinario UNAM-Banfield.

Falta de orientación para elegir un animal de compañía

Fausto Reyes Delgado explicó que el común denominador de lo que sucede en la mayoría de las casas que hay en México es que algún miembro de la familia llega con una mascota porque se la regalaron y sin saber las necesidades básicas que requiere el animal.

"Qué sucede cuando un perro llega a la casa de esta manera, que no preguntaron qué tipo de perro era, qué tamaño iba a tener, cuánto iba costar mantener al ejemplar, qué espacio debería tener, cuánto tiempo le teníamos que dedicar, y todo esto se tendría que vivir entre todos los miembros de la familia, y muchas veces el manejo de una mascota lo llevan las amas de casa".

Todos los miembros de la familia deberían de estar de acuerdo en tener una mascota y hablar con un veterinario para que les explique las características del animal de compañía que quieren tener, y no visitarlo cuando ya lo tienen y no saben que van hacer con él, eso hace una gran diferencia en cuanto a la tenencia responsable de una mascota.

(Foto: Freepik)

Cosas básicas que debe saber alguien que quiere tener una mascota

Es una responsabilidad que puede durar de 8 hasta 20 años, dependiendo de la raza de perro y los cuidados que se le den.

Hay que planear el presupuesto para vivir con el ejemplar ese tiempo.

Se va a gastar en su cuidado, alimentación, juguetes y visitas al veterinario.

Conocer sus características para saber cuáles son sus necesidades mínimas para su bienestar.

Si hay menores de edad en casa no le podemos dejar la responsabilidad de criar un perro, eso les corresponde a los padres.

Deben estar preparados para las visitas inesperadas al veterinario que tendrán un costo mayor.

"Siempre debemos tener un colchón económico para poder cubrir las necesidades de salud de nuestra mascota. Tomando esos puntos en consideración, yo creo que eso y el saber que son seres que sienten nos obliga a nosotros a poder comprender que no todo el mundo puede tener un perro, y eso nos ayudaría también a formar parte del proceso de educación en cuanto a la tenencia responsable de las mascotas".

(Foto: cortesía Hospital Veterinario UNAM-Banfield)

Falta reconocimiento a los perros de servicio

En el Día Mundial de Perro, también se busca reconocer muchos de los servicios que el perro le da o le hace al humano al ser perros de rescate, de guía de invidentes, de detección de productos no deseados, de detección de enfermedades.

"No se les reconoce como debe de ser, tal vez los más reconocidos son aquellos perros de rescate, y más, a partir del 2017 después del sismo que tuvimos en la tarde, y ahí se hizo un reconocimiento mucho más fuerte a los perros de rescate; los perros guía de invidentes, son perros que la gente no los reconoce", dijo Reyes Delgado.

Y agregó que otros perros que se reconocen mucho son aquellos que evitan la entrada de drogas, alimentos, productos de origen animal o vegetal, prohibidos de importar al país, que trabajan en puertos, fronteras y terminales.

"Esos perros también son muy reconocidos porque ayudan en una situación importante en cuanto a la salud y la biodiversidad que tenemos en nuestro país, pero hay otros que pasan desapercibidos. En México ya hay perros que detectan los periodos de reproducción de los animales de compañía, de los animales de producción, y así es más fácil mantener esa producción de alimento que necesitamos;|hay otros que están entrenados para detectar tumores, pero ese tipo de ejemplares no son reconocidos, y es algo que tiene que ir permeando para que la gente sepa de los beneficios que actualmente nos dan".

(Foto: Pinterest)

El médico veterinario Reyes Delgado, señaló que lamentablemente en México falta mucho por hacer para que los perros de servicio sean reconocidos como se merecen, ya que en el caso de los perros guía de invidentes se les sigue prohibiendo la entrada en muchos lugares.

"Se están creando en México asociaciones que poco a poco están llevando un registro de este tipo de ejemplares de servicio, y eso va a hacer importantísimo porque gracias a este tipo de asociaciones se les va a poder expedir la credencial a estos ejemplares donde dice que el perro está totalmente certificado, que cumple estas funciones, y entonces tiene derecho hacer este tipo de actividades".

(Foto: Pinterest)

Cosas que no sabemos de los perros

Finalmente, el director de Educación y Desarrollo Institucional del Hospital Veterinario UNAM-Banfield nos dijo algunas cosas que quizás no sabemos de los perros.

"Algo que todo el mundo cree es que los perros ven como los humanos, o que ven en blanco y negro; solo ven algunos colores de la gama, pero no ven todos los colores, algunas partes las ven grises y otras de color, por ejemplo, verde, azul, y pueden llegar a notar algo de rojo, pero no todos los tonos de rojo, ni todos los tonos de verde, ni todos los tonos de azul".

Y agregó: "Todo el mundo cree que los perros tienen una super vista, pero son miopes por la conformación del globo ocular, pero eso se compensa enormemente con el olfato y con el oído".

Un perro de guardia y protección como un pastor belga malinois puede correr los 100 metros en menos de 8 segundos, cuando los humanos más rápidos todavía están arriba de los 9 segundos.

La mordida más fuerte es la del bull terrier puede romper fácilmente un brazo de un hombre sin ningún problema.

(Foto: Pinterest)

Hay razas de perros que pueden llegar a pesar hasta más de 100 kilos.

El perro más pequeño en el mundo se considera que es el chihuahua donde generalmente los perros pueden llegar a pesar desde kilo, kilo y medio hasta no más de tres kilos.

Este 21 de julio Día Mundial del Perro hay que celebrar al mejor amigo del hombre, que además de darnos su cariño incondicional, juega un papel importante en la vida de los humanos al ser un perro de compañía y de servicio.