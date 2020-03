Existen muchos mitos sobre los efectos de los collares con cascabel para gatos, pero la realidad es que podrían no ser el mejor accesorio para ellos

SUSANA CARRASCO 25/03/2020

25/03/2020 14:41 hrs.

Ver mininos con collar de cascabel es muy común y es un hecho que los hace ver adorables pero, ¿sabías que no es tan recomendable para su salud emocional? Conoce las razones por las que los collares con cascabel son malos para los gatos.

Sí, seguro que piensas que cómo puede dañarlo un simple cascabel, pero el uso diario de este accesorio tiene muchos más efectos negativos que positivos en el comportamiento y las emociones de tu felino compañero.

Riesgos de collares con cascabel para gatos

Se sabe que el uso de collares con cascabel empezó a relacionarse con los gatos debido a una fábula de Lope Vega llamada ¿Quién le pone el cascabel al gato?, en que un grupo de ratones le pone un collar de cascabel a un gato para evitar que pudiera cazarlos.

A partir de ello, muchos le ponen un collar de este tipo a sus mascotas, especialmente con tres objetivos:

-Estética: Para muchos un collar con cascabel hace ver mucho más adorables a los gatitos.

-Localización: El cascabel sirve para saber dónde está el gato, pues como suelen ser muy escurridizos, se cree que solo así podemos encontrarlos.

-Advertencia: Los gatos son animales cazadores por naturaleza y lo hacen de forma muy sigilosa, por ello, algunos dueños prefieren que lleve el cascabel para alertar a posibles presas como ratones o pájaros.

Sin embargo, el uso de un collar de cascabel puede ser una auténtica tortura para los gatos, especialmente por el tintineo que produce.

Como el cascabel está cerca del pabellón auditivo, es gato recibe constantemente estímulos en sus oídos que con el tiempo, pueden afectar su agudeza auditiva.

Por otra parte, este repetitivo sonido puede tener efectos negativos en la salud emocional de tu felino, causando especialmente problemas como nerviosismo y estrés. Los gatos siempre prefieren la calma y el silencio, por lo que un cascabel perjudica su calidad de vida y puede volverlo una mascota miedosa o con tendencia a la irritabilidad.

¿Qué alternativas usar?

No es malo ponerle un collar a tu gato, siempre y cuando no haga ruidos molestos. Puedes ponerle uno con su nombre, uno antipulgas o alguno con colores lindos. Asegúrate de que no le apriete mucho ni de que le quede muy flojo para evitar que se pueda atorar con ramas o algún otro objeto.

Tampoco significa que los cascabeles sean totalmente malos para ellos, el problema está en que cuando le pones un collar, todo el día está escuchando el tintineo.

Si compras algunos juguetes o pelotas con cascabel no habrá problema si juegan con ellos solo algunos minutos al día.

Recuerda, los collares con cascabel para gatos tal vez hacen a tu minino más adorable pero las consecuencias que puede tener en su salud y bienestar no lo valen, así que opta por otras opciones que sean adecuadas para tu felino.

