¿Le puede dar Coronavirus a los perros?

Aun cumpliendo con los planes de vacunación, hay posibilidades de que nuestro can esté expuesto a dicha enfermedad

ADRIÁN AGUIRRE 28/01/2020

28/01/2020 12:36 hrs.

En China, el Coronavirus mató a más de 100 personas y enfermó a más de 4,500. Se cerraron escuelas, se redujeron los viajes en autobús y se cancelaron las reuniones públicas para disminuir la propagación del virus.

Se sabe que se contagia de persona a persona y que por ello los aeropuertos están siendo revisados hasta el cansancio. Pero... ¿puede afectar a los perros?

Al tratarse de un achaque que se propaga por vía aérea y ser los canes uno de los animales que más utilizan este recurso, se entendería que sí, sí podrían contraer estos microorganismos y enfermarse.

El Coronavirus es un agente patógeno de naturaleza vírica que causa una enfermedad infecciosa en los perros independientemente de su edad, raza u otros factores, aunque los cachorros son los más susceptibles de contraer esta infección.





Foto: pixabay.com





En los perros, el Coronavirus es una infección intestinal altamente infecciosa que suele ser de corta duración pero que puede causar molestias abdominales considerables durante algunos días.

La mayoría de los casos se presentan por contacto oral con materia fecal infectada, pero los canes también pueden enfermarse al comer en recipientes de comida contaminados o por contacto directo con un lomito que lo tiene.

¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus Canino?

Sus síntomas varían. En perros adultos, la mayoría de las infecciones serán inaparentes, sin signos que mostrar. A veces puede ocurrir un solo caso de vómitos y unos pocos días de diarrea intensa (líquido amarillo verdoso o naranja). La fiebre es muy rara, pero la anorexia y la depresión son más comunes. Ocasionalmente, un can infectado puede presentar algunos problemas respiratorios leves.

En el caso de los cachorros, pueden presentar diarrea prolongada y deshidratación, teniendo mayor riesgo de desarrollar problemas más grandes con este virus.





Foto: pixabay.com





Sí, los animales sí pueden llegar a contraer el Coronavirus, pero el Coronavirus Chino parece que no está relacionado con la cepa que le da a las mascotas.

No tienes de qué preocuparte. Los hospitales VCA precisan que el Coronavirus canino no afecta a los humanos. Se cree que el 2019-nCoV se transmitió primero de animales a humanos a través de las serpientes que se vendieron en un mercado de Wuhan, China, pero aún no se han reportado casos del Coronavirus 2019-nCoV en perros.

Si crees que puedes estar infectado de Coronavirus, acude a los Centros de Salud para recibir atención y coméntales que tuviste contacto con tu perro. Que no se hayan reportado casos no quiere decir que no pueda existir una posibilidad, así que tampoco la descartes.

En todo caso, recuerda lavarte las manos después de acariciar a tu mascota. Las buenas prácticas de higiene siempre deberán ser tu primer defensa.





