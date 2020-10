Se cree que la razón por la que nos lamen los perros es porque nos quieren mucho e intentan darnos besos, pero eso podría no ser del todo cierto

SUSANA CARRASCO 15/10/2020

Seguro que en más de una ocasión tu lomito se ha acercado a darte esos húmedos lengüetazos en el rostro o los brazos y automáticamente piensas que te está dando "besos" pero ¿realmente es así? Expertos sugieren que no del todo y nos explican las verdaderas razones por las que nos lamen los perros.



No cabe duda que los perros son animales fieles, amigables y cariñosos que no temen expresar sus emociones y sobre todo, el amor profundo hacia sus dueños.

Por ello, la creencia popular afirma que cuando los perros nos lamen o nos dan lengüetazos, en realidad nos están dando besos, pero lo cierto es que este comportamiento tiene otros significados que estamos seguros de que te interesarán conocer. ¡Sigue leyendo!

¿Por qué nos lamen los perros?

Llegas a casa y en cuanto abres la puerta, tu mascota se abalanza hacia ti, brinca, mueve la cola y te da lengüetazos sin parar, lo que te hace pensar de inmediato que está tratando de decirte lo feliz que es por tenerte de vuelta, tanto que no teme darte algunos "besos".

Sin embargo, antes de que te creas esta idea es importante que tomes en cuenta algunos datos acerca del comportamiento de los perros. De acuerdo con la profesora Alexandra Horowitz, los investigadores de cánidos salvajes como los lobos, coyotes y zorros, han explicado antes que los cachorros suelen lamer la cara y el hocico de sus madres en cuanto ella regresa de una cacería a su guarida.

Debido a ello, los expertos suponen que cuando tu perro te lame la cara en cuanto vuelves a casa, lo hace no porque esté tratando de demostrar su amor, sino porque está esperando que le des algo de tu "cacería", o en pocas palabras, que le pongas más comida en su plato.

Hay otros significados

No puedes culparlos por lamerte para pedir comida, ya que es un comportamiento que viene desde su naturaleza, aunque no todo está perdido, pues los animales salvajes también suelen lamerse los unos a los otros como una forma de saludar. Por lo tanto, es probable que tu mascota intente decirte "hola" con sus lengüetazos cuando regresas a casa.

La American Kennel Club, explica que al tratar de interpretar las razones por las que nos lamen los perros, debemos tomar en cuenta el momento específico en que lo hace. Por ejemplo, si al volver del gimnasio o de salir a correr el perro se lanza directo a lamer nuestro rostro, es probable que lo que realmente le interese sea saborear nuestro sudor, ya que les gusta el sabor salado.

En algunos casos, cuando los perros nos lamen también podrían estarnos diciendo que sufren de niveles altos de ansiedad y miedo. Podemos reconocerlo cuando el animal lame repetidamente un objeto o alguna zona de nuestro cuerpo, como los brazos mientras lo cargamos. En ese sentido, lo mejor es poner más atención en las actividades que realiza y procurar que pase más tiempo al aire libre o aprendiendo nuevos trucos para brindarle un refuerzo positivo.

Tu perro te quiere, eso no lo dudes

Como ves, las razones por las que nos lamen los perros no siempre son las que pensamos, ya que no tiene nada que ver con los "besos", pero eso no significa que tu mascota no te ame o que no se ponga contento de verte. Es probable que prefiera expresarlo con otras señales.

A través del lamido, un perro también puede indicarte que eres el líder de la manada y que, por lo tanto, te obedece, así que, si suele lamerte la cara, las manos o los pies te está transmitiendo su sumisión.

Recuerda que los perros son animales muy leales y que disfrutan de estar al lado de sus humanos favoritos, así que dedícale atención, hazle mimos continuamente y, sobre todo, sácalo a pasear para fortalecer los vínculos y tener al mejor amigo que jamás hubieras imaginado.

¿Conocías las razones por las que nos lamen los perros?

(Con información de El Confidencial, Muy interesante y Experto Animal)