Las claves para entender cómo percibe el mundo un perro

Existen sorprendentes diferencias entre la forma en que un perro percibe el mundo en comparación con los humanos

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 03/08/2020

03/08/2020 19:27 hrs.

Los dueños de mascotas a menudo se preguntan cómo percibe el mundo un perro pues, aunque sabemos que se guían por medio de olores y sonidos principalmente, lo cierto es que ellos pueden identificar lo que hay a su alrededor de manera distinta a los humanos.

Así que si te has preguntado cómo reconocen a otros perros y a otros humanos o por qué les ladran a las personas que no conocen o al escuchar ciertos sonidos, a continuación, te decimos todo lo que debes saber sobre la forma en que los lomitos perciben el mundo.

Seguro que alguna vez has notado que tu perro percibe cosas que tu no o que sabe que alguien se acerca a casa desde mucho antes que tu puedas notarlo, pues bien, no es casualidad, ya que los perros cuentan con maravillosas cualidades que les permiten identificar distintos elementos del mundo de una manera muy particular.

¿Cómo percibe el mundo un perro?

Lo primero que debemos tomar en cuenta al tratar de entender cómo percibe el mundo un perro, es que a diferencia de los humanos que obtenemos información de nuestro entorno principalmente con la vista, los canes no lo hacen y prefieren oler el mundo y escucharlo, lo que significa que los aromas y los sonidos son lo primero que perciben en cualquier ambiente.

TAMBIÉN LEE: 5 curiosidades sobre el Calupoh, el perro lobo mexicano

En ese sentido, se ha encontrado que los perros son capaces de reconocer a otros de su misma raza, incluso a la lejanía, pudiendo detectar si el otro animal es amigable o no. Esto se debe a que la superficie en las células de todos los mamíferos contiene un conjunto de proteínas que los perros son capaces de oler y que le proporcionan toda la información necesaria para saber las intenciones de otros perros. También se cree que juega un papel en la selección de parejas.

Por otra parte, un estudio de perros y expresiones faciales humanas retomado por El Confidencial descubrió que los canes son capaces de distinguir entre caras felices y enojadas. Se llegó a estos resultados luego de encontrar que las mascotas se lamían el hocico cuando veían una expresión enojada y no lo hacían cuando observaban una feliz, lo que sugiere que podrían haber evolucionado para comprender mejor los rostros humanos. Pero eso no es todo, otros estudios encontraron que cuando un perro ve una cara feliz, liberan oxitocina, la hormona del bienestar y la felicidad.

Perros no entienden palabras

Otro de los aspectos importantes para entender cómo percibe el mundo un perro es que, aunque pensemos que entienden lo que les decimos, lo cierto es que no lo hacen, pero sí saben identificar sonidos y entonación. Así que, si a tu perro le dices algo usando siempre un tono de voz, el animal puede aprender el sonido concreto de esa palabra y las emociones detrás de esa palabra, pero no sabe lo que significa literalmente.

Por lo tanto, los perros no entienden frases, palabras, sinónimos ni gramática, así que es falsa la idea de que cuando les hablamos como si fueran humanos ellos entiendan realmente una palabra de lo que les decimos. Lo que sí ocurre es que saben identificar si estamos tristes, enojados, felices o preocupados al decirles ciertas cosas.

Finalmente, cabe recordar que los perros no ven el mundo en blanco y negro como se ha creído durante mucho tiempo, ellos en realidad sí perciben colores, aunque no de manera variada o intensa como los humanos. Generalmente perciben tonos como el amarillo, azul y gris, confundiendo ciertos colores como el verde o naranja, con amarillos y el violeta con el azul. Sin embargo, ellos ven cinco veces mejor en la luz tenue en comparación con nosotros y también están mejor adaptados para identificar el movimiento con su visión periférica.

SIGUE LEYENDO: 5 mentiras sobre los perros que todos creemos