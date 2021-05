Las aves, indicador de la salud del medio ambiente

México ocupa el décimo primer lugar, con 1 mil 107 especies de aves, de las cuales 102 son endémicas, es decir, especies exclusivas de nuestro país. La guacamaya roja, el loro cabeza amarilla y el quetzal son las especies con las que más se trafica.

Por lo anterior, para garantizar la disponibilidad de bienes y servicios ecosistémicos para la población humana, es urgente generar conciencia ambiental, participar en la conservación de la diversidad biológica de México y del mundo, por lo que el 9 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Aves.

(Foto: Pinterest)

En entrevista para SuMédico, José Antonio Solano García, médico veterinario, especialista en aves silvestres con 11 años de experiencia habló sobre por qué es importante que las aves tengan su día.

"Este día nos hace concientizar sobre que tenemos que proteger a las aves, de hecho, hay más especies de aves que de mamíferos; están prácticamente en todos los ecosistemas, y muchas de ellas juegan un papel importante como polinizadoras. Por ejemplo, las aves de rapiña nos ayudan a controlar poblaciones de animales que para nosotros pueden llegar a ser nocivos como las ratas o algunos otros insectos".

(Foto: Pinterest)

Importancia de las aves

Las aves juegan un papel fundamental en los ecosistemas porque participan en la polinización de plantas, depredación y control de plagas, eliminación de animales en descomposición hasta la dispersión y propagación de semillas. También sirven de alimento para otras especies como víboras, zorrillos y felinos pequeños, cumpliendo de esta forma con el ciclo de vida.

"Realmente son más importantes de lo que nosotros pensamos, o muchas veces estamos tan acostumbrados que no volteamos a verlas, pero es un gran factor que nos va a estar indicando cómo está la situación de nuestro planeta. Cuando las aves empiecen a disminuir, a desaparecer, será un poco más difícil que podamos existir nosotros. Las aves juegan un papel muy importante", explicó Solano García.

(Foto: Pexels)

Mientras, Juan Yanirel Rojas Segura, médico veterinario, especialista en aves, dijo a SuMédico que las aves son un indicador muy importante de la salud del medio ambiente, ya que entre más especies haya, quiere decir que el ambiente está más sano.

"Las aves son indicadores de que un sistema está sano y que entre más aves haya más sano está el ecosistema. También son aves que son controladoras de plagas, las aves consumen insectos, los colibríes consumen muchos mosquitos, muchas plagas de las plantas".

Cómo concientizar sobre la importancia de estas especies

José Antonio puntualizó que hay varias formas, en primer lugar, tratar de disminuir nuestros residuos, tratar de utilizar contenedores biodegradables, tratar de producir la menor cantidad de basura posible y no tirarla en cualquier lugar porque las aves pueden confundir los desechos con una fuente de alimento.

"También es importante no adquirir especies ilegales porque muchas de ellas son retiradas de su hábitat, inclusive varias de ellas mueren antes de que llegue un animalito a la venta".

(Foto: Pinterest)

Al respecto Juan Yanirel, dijo que por el Día Internacional de las Aves sí se hacen muchos talleres, conferencias.

"Se hace mucho este tipo de concientización, de información a la población acerca de las aves. Lo que es muy importante para esto es la educación en casa para poder proteger a las aves de esta ciudad. El Festival Alas Urbanas se dedica a hacer actividades para que conozcan la importancia de las aves en el medio ambiente. Sería muy importante que este tipo de actividades se difundieran en las escuelas como concientización y educación ambiental".

(Foto: Pexels)

Especies en peligro de extinción

Existen muchas especies en peligro de extinción por el tráfico ilegal, la deforestación, la destrucción de su hábitat.

"Y si a todo esto le sumamos el cambio climático, las aves la tienen muy difícil para poder sobrevivir porque su ciclo reproductivo se ha alterado mucho", puntualizó el especialista en aves Solano García.

Por lo anterior, existe una norma oficial mexicana que protege a todos los psitácidos nacionales, donde dice que no se pueden tener, no se pueden transportar, no se pueden comprar. Al respecto comentó el especialista en aves.

"En teoría cualquier especie que esté en una casa de manera ilegal, puede ser motivo de sanción, incluso puede terminar la gente en la cárcel si las autoridades pertinentes descubren que tienen esos ejemplares".

(Foto: YouTube)

La pandemia benefició a las aves

Sobre cómo ha beneficiado la pandemia de covid-19 a las aves, ambos médicos veterinarios especialistas en aves coincidieron en que han llegado más aves a nuestro país de diferentes partes del mundo. Sin embargo, también ha aumentado la liberación de especies.

"Algunas de las aves se han aprovechado de que no hay tanta gente en las calles y entonces logran conseguir alimento más fácil, se distribuyen mejor, se empieza a facilitar mucho su reproducción porque las personas ya no se acercan mucho a ellas. Sin embargo, la parte negativa es que a la gente le ha pegado bastante el encierro en sus casas, y por lo mismo, también aumentó mucho la liberación de especies que no debería de ser", comentó José Antonio.

Por su parte, Yanirel Rojas Segura dijo que a principios del año pasado sí hubo mucho beneficio porque aumentó la cantidad de aves que venían aquí, debido a que no había tanta gente en las calles, bajó la contaminación, también ayudó la suspensión de obras.

"Si benefició la pandemia en ese aspecto a las aves porque si les dio más espacio a ellas, menos amenaza por parte del ser humano y más refugio y más comida".

(Foto: Pexels)

¿Qué son las aves?

Son vertebrados que se caracterizan principalmente por su adaptación al vuelo, con ayuda de una cobertura de plumas, sacos aéreos y huesos aerodinámicos. Se alimentan constantemente para mantener alto su metabolismo, el cual es necesario para poder volar en diversas corrientes aéreas y en diversos climas.

Las aves se encuentran en todo el mundo y en todos los hábitats y cuentan con una gran diversidad de tamaños, siendo el ave más grande el avestruz que puede llegar a alcanzar los 2.5 metros de altura, y el más pequeño el colibrí, con apenas unos escasos centímetros.

(Foto: YouTube)

El registro fósil muestra que las aves evolucionaron junto a los dinosaurios durante el periodo Jurásico hace 160 millones de años. El fósil más conocido es el archeopteryx, que era aproximadamente del tamaño de un cuervo.

México, 11° lugar de los países con mayor riqueza avifaunística

En el mundo existen alrededor de 10 mil 400 especies de aves que, por su gran capacidad de adaptación habitan casi todos los ecosistemas. México ocupa el décimo primer lugar de los países con mayor riqueza avifaunística, con 1 mil 107 especies de aves, de las cuales 102 son endémicas, es decir, especies exclusivas de nuestro país, entre las que destacan: el colorín azulrosa, tecolote del balsas y gorrión serrano, entre otras.

"Nosotros tenemos alrededor de 10% de las especies del mundo, incluso llegan a vivir a nuestro país, tal vez no todas están todo el tiempo aquí, pero ocupan mucho ese espacio para migrar. México tiene varios climas que son ideales para muchas de estas aves", dijo Solano García.

(Foto: YouTube)

Especies con las que más se trafica

El especialista en aves silvestres, José Antonio Solano García, señaló que la guacamaya roja, el loro de cabeza amarilla y el quetzal son las especies con las que más se trafica en nuestro país.

"De las especies más traficadas en nuestro país tenemos las guacamayas rojas, es un animal muy bonito, que se encuentra en la región sur; el loro de cabeza amarilla, por ser una de las especies que más hablan y el quetzal que no sobrevive en cautiverio, pero la gente no lo sabe, pero siguen adquiriéndolo".

(Foto: Freepik)

Aves preferidas de la gente para tener como mascotas

Los más buscados por la gente son los psitácidos (una familia de aves psitaciformes llamadas comúnmente loros o papagayos), siendo el más comercializado en forma ilegal el loro gris africano, una de las especies más inteligentes que existen porque son de las que repiten más palabras y pueden reconocer el significado de las mismas. Otros de los preferidos de la gente son los periquitos australianos que ya son prácticamente domésticos y los loros.

"Lo ideal es no comprar especies silvestres y preferir los de crianza artificial. Aquí en México existen 22 especies de psitácidos que son loros y guacamayas, los cuales están protegidos por la ley", señaló José Antonio.

(Foto: Pixabay)

Médicos veterinarios especialistas en aves

Rojas Segura puntualizó que hay médicos veterinarios que son especialistas en aves y hay gente que lo desconoce y le lleva sus aves a médicos veterinarios que no tienen la especialidad.

"Hay una asociación de médicos que se llama Ammveaves, somos médicos veterinarios mexicanos, especializados en aves silvestres y aves de compañía. Acérquense a nosotros, cualquier duda que tengan los podemos asesorar para el cuidado de las aves".

A pesar de que hay mucha gente que desconoce que existen los médicos veterinarios, especializados en aves, José Antonio Solano y Yanirel Rojas reconocieron sí hay trabajo para ellos porque cada día son más las personas que tienen aves como mascotas.

"Sí hay un mercado, si bien no es tanto como en perros y gatos, últimamente ha crecido la cantidad de personas que tienen aves, y ya les dan la atención que necesitan. Muchas veces se lleva a las aves con médicos que no son especializados en fauna silvestre y no saben cómo tratarlas. En la Universidad nos dijeron que el médico de antes, el médico todólogo ya no existe, ya no te puedes dedicar a todas las especies porque no le das la misma atención a todas", expresó Rojas.

(Foto: YouTube)

Amor por las aves

Finalmente, ambos médicos veterinarios, especialistas en aves coincidieron en que su gusto y amor por las aves los llevó a dedicarse a estas especies.

"Una de las cosas que me gusta mucho es verlas volar, son símbolo de libertad. Me fascina poder trabajar cerca de ellas y tratar de hacer que mejore mucho su situación cuando presentan algún tipo de enfermedad. Como son muy pocos los médicos que trabajan con estas especies, mi idea era tratar de ayudarlas", finalizó José Antonio Solano García.

Juan Yanirel Rojas Segura dijo que desde que convivió con ellas le gustó mucho la forma de ser de las aves porque son animales muy incomprendidos porque muchas veces no se les da la oportunidad.

"Mucha gente piensa que son inexpresivas, que son tontas, que son insensibles, y pues nada que ver. Las aves son muy complejas, sus patrones sociales son muy complejos tanto entre ellas como entre los seres humanos, es lo que me gusta mucho de ellas", concluyó.

(Con información de gobierno de México y National Geographic)