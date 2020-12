La reacción de un perro cuando le presentaron a un gato

El video cuenta con más de 15 mil reproducciones. Bailey se muestra celoso y confundido

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 10/12/2020

10/12/2020 11:18 hrs.

La reacción de un perro Golden Retriever cuando le presentan a un gato nuevo integrante de la familia está arrasando las redes sociales. El perro se nota celoso y confundido.

En el vídeo de YouTube que cuenta con más de 15 mil reproducciones se puede ver como el perrito llamado Bailey se pone celoso cuando le presentan a un gato llamado Simón, el can, no sabe qué hacer y se nota distante en un inicio con el gato.

Características del Golden Retriever

El Golden retriever, es originario de Escocia. Nace alrededor de 1950 con la búsqueda de un perro que fuera capaz de no lastimar a la presa. Por ese motivo este can tiene habilidades de caza.

Por su versatilidad e inteligencia es una de las razas más populares de todo el mundo. En la actualidad, además de ser un excelente animal de compañía tiene aptitudes como perro de asistencia, perro de terapia, perro policía, perro bombero e incluso como perro de rescate.

También lee: ¿En verdad se llevan mal los perros y gatos?

¿Cómo se lleva con otros animales?

La manera en que un Golden se relacionará con otros animales dependerá de la socialización que reciba, tanto el perro como los otros animales, desde temprana edad. En general, es posible enseñarle a esta raza que no moleste a otras mascotas. Sin embargo, pueden surgir dificultades cuando se trata de mascotas muy pequeñas que pueden disparar el impulso de presa del can.

Los Golden Retriever son considerados la cuarta raza mas inteligente

El Golden Retriever es considerado el cuarto perro más inteligente según Stanley Coren, investigador neuropsicológico y escritor sobre inteligencia, habilidades mentales e historia de los perros. Independientemente de ello, esta raza es realmente inteligente, por lo que no es difícil educarlos y adiestrarlos.

El momento de presentar a los perros y gatos es importante para su convivencia

En otra nota ya habíamos hablado de que los perros y gatos por supuesto que pueden llevarse bien. Sin embargo, saber cómo presentar a un gato y un perro será fundamental para lograr una buena aceptación hacia el otro animal. Cada mascota debe tener su propio espacio y utensilios. Conviene que sean presentados en una "zona de seguridad" donde el gato pueda refugiarse si le persigue el perro en su primer encuentro.

En el primer encuentro se puede mantener al perro atado si no estás seguro de su reacción, no obstante, si has preparado bien la zona de seguridad no tienes por qué preocuparte.

(Foto: Hola)

Cuando los presentes debes estar muy atento a la actitud de ambas mascotas. Es normal que las dos puedan estar alerta, asustadas, tensas e incluso que muestren actitudes hostiles, como gruñidos, por lo que hay que darles tiempo para que se adapten el uno al otro.

Continua leyendo: Perro Chihuahua enfrenta a oso en Monterrey

(Con información de: Don Diario y Experto Animal)