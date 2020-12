Los perros suelen inclinar la cabeza cuando hablamos o cuando escuchan un sonido peculiar

En ocasiones es común ver que nuestro perro inclina la cabeza hacia un lado cuando estamos hablando, ya que es un comportamiento más frecuente de lo que imaginamos, pero ¿por qué lo hacen? Hoy te diremos la razón por la que los perros mueven la cabeza hacia un lado.

Si tienes un perro en casa seguramente te habrás percatado que estas mascotas suelen inclinar la cabeza hacia un lado cuando hablamos, podría parecer que están confundidos y están tratando de entender lo que decimos.

La razón por la que los perros mueven la cabeza hacia un lado

Una investigación de la Universidad de Sussex descubrió que los perros inclinan la cabeza hacia la derecha o izquierda, según el tipo de emoción con la que estén recibiendo el sonido que están escuchando.

El estudio se realizó con 250 perros que fueron observados cuando su dueño les daba una instrucción sin intención emocional y los animales movían la cabeza hacia la derecha.

Después, los investigadores reprodujeron un mensaje sin sentido, pero con un tono emocional y los perros movieron la cabeza a la izquierda.

Según la interpretación, al recibir los sonidos con intenciones diferentes, los perros los procesan en hemisferios distintos del cerebro. Al igual que los humanos, procesan el lenguaje en el lado izquierdo y las emociones en el lado derecho.

La razón por la que mueven la cabeza, es que de esta forma los perros ayudan a su cerebro a procesar el tipo de sonido y diferenciar si es un mensaje emocional o una instrucción.

Los perros no mueven la cabeza porque no entienden qué pasa, sino porque necesitan concentración, ver mejor, procesar las emociones y detectar las señales de su dueño, no lo hacen porque están confundidos.

Los perros también podrían mover la cabeza a los lados por que lo han aprendido de sus dueños

Otro estudio informal hecho por Psychology Today descubrió que los perros mueven la cabeza cuando su dueño les habla. La conclusión fue que también es una conducta aprendida incentivada por los humanos.

Si los perros son premiados cuando realizan el gesto o notan que su dueño sonríe y les hace cariños, es probable que lo repitan porque aprendieron que recibirán algo a cambio.

Los perros mueven la cabeza para concentrarse

Meredith Stepita, veterinaria y especialista en comportamiento animal señala que los perros mueven la cabeza y las orejas cuando escuchan ciertas palabras porque las entienden y necesitan concentrarse en la actividad que están por realizar.

Por ejemplo, si un perro es premiado cuando se sienta, se voltea o extiende una pata, tiene que anticipar la instrucción para realizar la actividad y recibir un premio.

El gesto se repite con cualquier actividad que el perro disfrute: salir a dar un paseo, bañarse o jugar con su dueño.

Aunque existen diversas teorías de por qué los perros mueven la cabeza hacia los lados, está comprobado científicamente que lo hacen para ayudar a su cerebro a procesar el sonido que están escuchando.

