La misteriosa lengua de los gatos: ¿por qué es áspera?

LÉRIDA CABELLO 13/10/2020

13/10/2020 11:55 hrs.

Los gatos tienen una peculiar lengua que se caracteriza por ser áspera, debido a que está cubierta de espinas puntiagudas llamadas papilas, que son las responsables de darle ese tacto que le sirve para lamerse, eliminar las pulgas, limpiarse y refrescar el pelo que cubre su cuerpo.

De esta manera, su lengua está cubierta de cientos de espinas puntiagudas curvadas en la misma dirección, que son las encargadas de darle un tacto tan áspero a la sinhueso, desempeñando un papel fundamental en el aseo felino.

Estudio descifra la misteriosa lengua de los gatos

Según el estudio titulado Cats use hollow papillae to wick saliva into fur, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló por primera vez la existencia de una cavidad interna en cada papila que recoge la saliva de la boca y la distribuye en el pelaje a través de los lametazos. Al respecto señala el investigador David Hu, coautor de este trabajo.

Nosotros fuimos los primeros en descubrir que las papilas tienen un hueco que está involucrado en los lametones

Cada cavidad en forma de "U" se encarga de recoger la saliva de la boca para luego distribuirla por el pelo en los lengüetazos. Cada uno de esos huecos puede almacenar hasta 4.1 uL de saliva. Con cada lametón, la lengua deposita cerca del 50% del fluido en el pelaje para refrescarse y regular la temperatura corporal.

Fotografía: quo

Analizaron el lengüetazo gatuno

Los investigadores Alexis Noel y David Hu grabaron imágenes de alta velocidad de gatos lamiéndose y emplearon una técnica de tomografía computarizada, así como medidas de la potencia del lamido, para entender el mecanismo que esconde el gato tras cada lengüetazo. También analizaron el órgano de seis especies diferentes de félidos: gato montés, puma, irbis, tigre y león que recogieron después de su muerte.

La función de la lengua en los gatos

Los gatos necesitan varios acicalamientos diarios, los cuales consiguen gracias a su lengua. Los lametazos que llevan a cabo en la mayor parte de su cuerpo son para quitarse cualquier resto de suciedad que se haya acumulado en su pelaje. Los filamentos localizados en este órgano cumplen la función de un peine y retiran cualquier residuo que pudiera estar en cualquier zona del pelo felino.

La lengua de los gatos es un órgano muscular que forma parte del sistema digestivo. Se localiza dentro de la cavidad oral y su porción caudal se prolonga hasta el inicio de la faringe, está cubierta por un epitelio pavimentado y queratinizado, con sensores que permiten la gustación y sensibilidad.

Fotografía: National Geographic

Si alguna vez un gato lamió tu mano, seguramente sentiste como si te pasará una lija con su lengua, pero ahora ya sabes que se debe a que tienen espinas puntiagudas llamadas papilas, formadas por queratina que actúan como un peine.

(Con información de nationalgeographic y expertoanimal)