La manera en la que mi perro me cambió la vida

30/11/2019 16:11 hrs.

Cuidar a un perro es una tarea laboriosa pero gratificante. Implica amor, cuidados, tiempo y responsabilidad. Sin embargo, cuando se tiene amor, todo eso pasa a segundo plano y las atenciones pasan a ser un hábito que se realiza sin esfuerzo o quejas.

No todos los perros llegan sanos con sus dueños. Algunos padecen enfermedades que podrían ser letales y en determinados casos, las personas llegan a abandonarlos por no tener los medios o el conocimiento para darles la atención que merecen.

En el caso de Mitzy, tuvo que superar la noticia de que su perrita Mika tenía una enfermedad muy grave y ha encontrado la manera de estar con ella en las buenas y en las malas:

"A mi perrita Mika le diagnosticaron cáncer hace un mes", dice.





El cáncer en perros:

Los Cancer Veterinary Centers señalan que existen cinco cánceres que se dan con más frecuencia en los canes:

+ Tumores de mastocitos: Los tumores de mastocitos son una forma de cáncer de piel. Los mastocitos son células que residen en los tejidos conectivos, especialmente los vasos y nervios que están cerca de la superficie externa del perro (piel, pulmones, nariz y boca). Estos se clasifican según su ubicación en la piel, la presencia de inflamación y qué tan bien se diferencian.

+ Melanoma: El melanoma es un tipo común de cáncer en perros y es el tumor maligno más común de la boca de estos. Los tumores de piel se encuentran entre los tumores más comunes en los perros y muchos son benignos.

+ Linfoma: Se trata de un cáncer de células sanguíneas (linfocitos) y tejidos linfoides. El tejido linfoide normalmente está presente en muchos lugares del cuerpo, incluidos los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, el tracto gastrointestinal y la médula ósea.

+ Cáncer de hueso (osteosarcoma ): Se refiere al tumor óseo más común que se encuentra en los perros. Puede afectar a cualquier raza de perro, pero se encuentra más comúnmente en las razas más grandes.

+ Hemangiosarcoma: Es un cáncer altamente maligno que puede propagarse rápidamente y causar tumores en casi cualquier parte del cuerpo. Se encuentra con mayor frecuencia en el corazón y el bazo del perro. Muchas veces está en la etapa avanzada antes de ser diagnosticada.





La frecuencia del cáncer en perros:

Es raro, pero se da. Aproximadamente 1 de 4 perros a lo largo de su vida desarrollará neoplasias y casi la mitad de los perros mayores de 10 años desarrollarán cáncer.

"La respuesta al tratamiento depende del tipo y el alcance de la neoplasia, así como de la disponibilidad y efectividad de la terapia. No existe una regla general con respecto a la respuesta de una mascota individual a la terapia, pero el tratamiento puede ser exitoso para muchas mascotas con neoplasia. Las neoplasias benignas generalmente son más fáciles de tratar, y el tratamiento de cualquier tipo de neoplasia es más probable que tenga éxito si las neoplasias se detectan temprano. A pesar de la falta de metástasis, los tumores benignos a veces pueden tener efectos perjudiciales en el paciente; Por ejemplo, los tumores cerebrales a menudo son benignos, pero la presión que crean sobre el tejido cerebral circundante puede ser mortal", menciona la American Veterinary Medical Association.

Por su parte, el Journal ILAR de Oxford precisa que el cáncer es la principal causa de muerte en perros de más de 10 años, con el 50% y aproximadamente uno de cada cuatro finalmente muere de la misma.

Pero no todo es malo, gracias a su nuevo trabajo, Mitzy ya podrá estar más tiempo con su mejor amigo de cuatro patas:

"Ser anfitriona me ha funcionado para que ella no se sienta sola, conviva con otros perros y así no se sienta triste. También será posible costear su operación con lo que gano, así como con el tratamiento posterior".





Al final de la lluvia, siempre sale el sol.





Con información de Cancer Veterinary Centers, American Veterinary Medical Association, Animal Cancer Foundation