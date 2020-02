La increíble abuelita que teje abrigos para perritos de la calle

En un refugio de animales de Reino Unido, una abuelita de 89 años demuestra su amor por los perritos de la calle al tejerles suéteres sin recibir nada a cambio

05/02/2020 15:01 hrs.

El amor y cuidado por los animales no depende del dinero y el mejor ejemplo de ello es Maisie Green, una abuelita que a sus 89 años, dedica gran parte de su tiempo a tejer abrigos y suéteres para perritos de la calle.

Conoce su increíble historia y cómo ha cambiado la vida de cientos de perritos sin hogar en busca de un poco de cariño.

Abuelita teje abrigos para perritos de la calle

La historia de esta abuelita llamada Maisie Green se ha vuelto muy popular en las redes sociales y es que es muestra de que los corazones buenos y llenos de amor desinteresado aún existen.

Maisie tiene 89 años de edad y dedica gran parte de su tiempo como voluntaria en un refugio para perritos callejeros en Reino Unido llamado Dogs Trust.

Por años, esta abuelita ha tejido a mano suéteres y abrigos para perritos abandonados, una hermosa labor que ya le robó el corazón a muchos, pues utiliza su tiempo libre y sus habilidades para ayudar a quienes más lo necesitan: los perritos callejeros o sin hogar

¿Por qué lo hace? Maisie dice que su intención es contribuir a que los lomitos sin una familia no sufran en temporada de frío y puedan calentarse con un suéter o abriguito.

"Me encanta tejer y me encantan los perros, así que esto combina maravillosamente. Me toma tres días tejer una manta y un día tejer un abrigo para perros", declaró esta amorosa abuelita al Basildon Standard.

Maisie también asegura que esta noble actividad la ayuda a mantenerse ocupada y de paso, a darle mucho cariño a los animales necesitados, a los cuales ella dice amar profundamente.

"A menudo me gusta tejer mientras veo la televisión. Estoy encantada de ayudar a los residentes de cuatro patas de alguna manera", dijo.

Gracias a su tiempo y dedicación, esta abuelita ya tejió más de 450 suéteres y abrigos para los perritos de la calle.

Sin duda, su labor es digna de aplausos y es un ejemplo a seguir para todos, ¿no lo crees?

¿Cómo ayudar a perros callejeros durante el frío?

Durante la temporada de frío, los perritos callejeros o abandonados buscan refugios para resguardarse de las bajas temperaturas y si quieres ayudarlos, te damos algunos consejos para hacerlo de forma sencilla.

1. Invítalos a pasar

Si tienes un poco de espacio en casa, aprovecha e invita a pasar a algún perrito o gatito que esté sufriendo frío en las calles durante las noches con muy bajas temperaturas.

Puedes colocar una caja con periódicos o con ropa viejita o cobijitas que te sobren para ayudarlos a calentarse.

2. Pon una casita de unicel

Los animalitos de la calle pueden ser muy desconfiados y a veces no van a querer entrar a tu casa por muy buenas que sean tus intenciones, así que puedes optar por colocar una casita de unicel afuera.

En Internet hay tutoriales que explican paso a paso cómo hacerlas de forma fácil y sencilla.

3. Revisa tu carro

Antes de encender el motor de tu auto es muy importante que revises debajo o en las salpicaderas, ya que de acuerdo a Protección Civil, en época de frío y lluvia, los perritos y gatitos callejeros suelen resguardarse en esas partes de los coches.

Revisar antes de arrancar puede salvarles la vida, así que tómate unos segundos para hacerlo.

En caso de que sepas tejer, ya sabes lo que puedes hacer, aprovecha tus habilidades y sigue el ejemplo de la abuelita que tejió más de 400 suéteres y abrigos para perritos de la calle.

