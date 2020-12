La gatita Mía aconseja que no compren animales, adopten

También recomienda a los humanos que no regalen mascotas en estas fechas porque no son un juguete

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 24/12/2020

24/12/2020 15:00 hrs.

Mía es una gatita nada común europea, de dos años y medio que vive en Madrid con su dueño Pedrín, y hace poco se enteró que era adoptada. Ella misma cuenta su historia.

"El otro día vinieron unos amigos de Pedrín a comer a casa y se pusieron a hablar de mí. Cuando esto sucede me hago la dormida. Me sé de memoria el cuento de lo buena, lo lista y lo guapa que soy, pero esta vez hubo algo diferente en la conversación, porque le preguntaron por mi origen, saliendo a relucir la palabra adoptada, así fue cómo me enteré de la verdad".

Fotografía: El País

NO TE PIERDAS: Perrito sorprende por caminar como humano; la imagen se hizo viral

Lo que en un principio le causó sorpresa, después le dio mucho orgullo, porque se dio cuenta de lo afortunada que ha sido al tener un hogar donde la quieren, la cuidan y juegan con ella.

Aunque me quejo bastante y, en ocasiones, soy un poco arisca, he de reconocer que he tenido mucha suerte. Pero no todos tienen la misma suerte que yo, hay muchos perros y gatos abandonados

Las mascotas no somos un juguete

Ahora que Mía se enteró de que es adoptada y llega la Navidad y mucha gente se plantea pedirle una mascota a los Reyes Magos, le gustaría aconsejar a los humanos que no regalen mascotas porque no son un juguete, sino una responsabilidad.

Somos seres vivos y tenemos sentimientos. Incorporar una mascota a tu vida implica una responsabilidad. Nos tienen que cuidar, alimentar, educar, sacar de paseo, tratar con respeto y jugar con nosotros de vez en cuando. Somos para toda la vida

Fotografía: El País

No compres, adopta

Tener una mascota es una decisión que se debe tomar en familia, no como un regalo de temporada, hay que estar conscientes del cuidado que requiere, el tiempo que se le va a dedicar y el gasto que implicará tenerla, porque es una responsabilidad mínima de 10 años. Si estás seguro de querer dar este paso, Mía recomienda que no compres, adoptes.

Hay miles y miles de animales esperando por una familia que los acoja. Si adoptas, estarás dándonos una oportunidad y aumentando las posibilidades para que otros la tengan. Yo tengo una vida feliz. Me gustaría que fuera así para muchos más animales del mundo

Fotografía: YouTube

Finalmente, Mía expresó que está muy contenta de saber que es adoptada. Y también muy orgullosa de Pedrín, por haber tomado la decisión de adoptarla y darle una segunda oportunidad de vida, pues en sus anteriores casas no fue tan feliz como ahora.

"Estoy aliviada de que no fueron al mercado a comprarme, no hubiera podido con eso. Los animales no tenemos precio".

TAMBIÉN LEE: 5 razas de gatos propensas a sentir más frío

(Con información de El País)