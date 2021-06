La Cruz Roja Mexicana ya tiene nuevos integrantes caninos

"Nos entusiasma recibir de la Federación Canófila de México a tres cachorros border collie, quienes serán parte de esta familia para ser entrenados en búsqueda y rescate", escribió en un tuit la Cruz Roja Mexicana.

La despedida de Athos y Tango

Los integrantes de la Cruz Roja Mexicana despidieron a Athos y Tango con un minuto de aplausos, teniendo como fondo enormes fotos de los perritos rescatistas, que fallecieron el pasado 13 de junio.

"He conocido muchos perros de rescate en travesía por varios países en desastre y no hay uno como Athos, con ese carisma, con esa educación, con esa capacidad y hoy ya no está con nosotros", expresó Óscar Guevara, representante de los Cuerpos de Bomberos de Guatemala.

Por su parte, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador nacional de socorros de Cruz Roja Mexicana, apuntó que es invaluable el legado de estos perros a la sociedad.

"Sí estamos molestos, estamos indignados, pero también estamos conscientes de que han dejado mucha escuela".

El entrenador de Athos

Edgar Martínez, entrenador de Athos llamó a la población a pasar el tiempo con los animales y permitir conocer a alguien que puede transmitir muchas cosas sin hablar. Y reconoció la labor de ambos caninos para realizar sus labores de rescate.

Athos participó en los sismos del 2017 de la Ciudad de México y en la erupción del Volcán de Fuego en el 2018 que ocurrió en Guatemala. Era un can certificado internacionalmente ante la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate IRO, por lo que también fue de ayuda en labores de rescate en otros países. El próximo 23 de julio cumpliría cinco años de edad.

"Sin duda duele su ausencia en lo más profundo de nuestros corazones, pero también estoy seguro de que velan por nosotros y -a su manera- han construido un legado humanitario que nos empuja a redoblar esfuerzos para combatir el mal con el bien", dijo el coordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, Isaac Oxenhaut Gruzko.

El border collie, el perro más inteligente del mundo

Según Stanley Coren, profesor e investigador neuropsicológico del libro "La inteligencia de los perros", el border collie es una raza canina que destaca por su amplia capacidad de aprendizaje en distintos ámbitos: obediencia canina básica, avanzada, habilidades caninas, pastoreo o agility.

También destaca de otras razas de perros por el vínculo tan fuerte que crea con sus propietarios, es muy fiel a sus compañeros humanos, muy observador, entiende la forma de expresar el dolor, la felicidad y la excitación de las personas.

Los nuevos integrantes de la Cruz Roja Mexicana seguramente continuarán con la labor que hicieron Athos y Tango como perros de búsqueda y rescate, ayudando a la sociedad en desastres naturales.

(Con información de Diario de Querétaro y Experto Animal)