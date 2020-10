No es recomendable que los perros sean puestos a dieta

FERNANDO GUEVARA

14/10/2020 13:41 hrs.

¿Sabes qué comida necesita tu perro para cuidar su corazón? Bien se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. Ha permanecido fiel a nosotros, nos hace compañía y nos da un cariño infinito sin pedirnos nada a cambio.

El problema es que en algunas ocasiones, sin darnos cuenta, lo acostumbramos demasiado a nuestra vida.

En la actualidad existen muchísimas dietas que nosotros podemos hacer. Sin embargo, a la hora de alimentar a tu perro, no puedes pensar de la misma manera.

La comida que necesita tu perro para no sufrir un infarto

Quizá te suene un poco extraño, pero no es descabellado que muchas personas decidan que sus canes lleven una dieta libre de cereales o granos, quizá por motivos de sensibilidad, alergias o porque simplemente lo han visto en internet. Sin embargo esto es una mala idea, pues según el último estudio publicado en ´PLOS One´, los perros que consumen dietas sin cereales pueden tener un mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos. Investigadores de la Universidad de California en Davis examinaron los comportamientos y las dietas de 24 perros labradores que desarrollaron una deficiencia de taurina y cardiomiopatía dilatada (una afección en la que las cámaras del corazón se expanden y no funcionan bien a la hora de bombear sangre). Luego compararon a esos perros con otros 52 de la misma raza pero que se encontraban en buen estado de salud.

Las dietas en perros libres de granos son malas

Entre el grupo que experimentó las deficiencias y cardiomiopatía dilatada, 23 de los 24 perros habían sido alimentados con dietas libres de granos, ricas en legumbres o alguna combinación de ambas. Once de los perros con ambas afecciones también tenían insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando se les proporcionaron suplementos de taurina y alimentos que no estaban libres de granos, 15 de cada 16 perros con cardiomiopatía dilatada tuvieron mejoras en la salud de su corazón en un promedio de ocho meses después del estudio.

Entre los 11 perros con insuficiencia cardiaca congestiva a los que se les había recetado diurético, nueve se recuperaron de la afección y cinco pudieron suspender el tratamiento con el medicamento, según informan los investigadores que realizaron el estudio.

Los perros necesitan comer granos y cereales

Además, no es este el primer estudio que se realiza al respecto y que saca conclusiones muy parecidas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó en 2018 que había estado investigando el vínculo entre la cardiomiopatía dilatada y las dietas sin cereales o granos. Según la investigación de la FDA, entre un grupo de 515 perros aquejados con el problema, el 91% tomaban dietas libres de cereales y el 93% se alimentaron con guisantes o lentejas entre los ingredientes principales.

Ahora ya sabes la comida que necesita tu perro para no sufrir un infarto, muchas veces vemos a nuestros canes como si fueran nuestros hijos y queremos que tengan la mejor alimentación posible, es por eso que pensamos que deben de llevar una dieta como la de nosotros, pero esto les podría traer graves afectaciones, así es que ya sabes que ellos deben de tener una dieta muy diferente a la de nosotros.

(Con información de: el confidencial)