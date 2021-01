Kasy y Regina, dos perritas chihuahuas muy listas

Estas perritas se caracterizan por ser inteligentes; tienen facilidad para aprender trucos o juegos

Son las "niñas" de la casa. Una se llama Kasy y la otra Regina, dos chihuahuas muy diferentes entre sí, a pesar de ser de la misma raza. Una es de pelo corto y la otra de pelo largo; una más tranquila que otra, pero ambas se compaginan muy bien.

En entrevista para SuMédico, la familia Flores Canales compartió cómo ha sido la experiencia de tener a estas dos perritas chihuahua en casa, quienes se caracterizan por ser muy inteligentes, pues tienen la facilidad para aprender trucos, como el del hueso, que lo hacen tres veces a la semana y que aprendieron en cuatro meses, gracias a su nivel de disciplina y entrenamiento. Explica Manuel, uno de sus dueños.

Un día les compramos un hueso para los dientes. Todo empezó como un juego, poco a poco empezaron a desarrollar el truco, con solo decirles la palabra hueso, ya saben de qué se trata. Las sacamos a la zotehuela, les cerramos la puerta en lo que escondemos los huesos. Cuando les abrimos, corren a buscarlos, hasta que los encuentran, y luego se lo van a comer a su casa

¿Quién es quién?

Kasy es una chihuahua cabeza de manzana, de dos años. No es nerviosa, pero es hiperactiva, le gusta correr y saltar como si fuera un canguro. Tiembla cuando tiene frío. De las dos es la tímida, si ve a un desconocido se hace para atrás, no lo enfrenta, no es agresiva, no muerde. También es muy cariñosa, expresiva, le gusta dar besos. Es obediente, pero le gusta molestar a Regina. Es muy sentimental, llora cuando ve a su dueña llorando, la consuela. Es la que tiene mejor olfato. Le gusta que la avienten en el aire y gira.

Regina es una chihuahua cabeza de venado, de año y medio. A diferencia de Kasy tiene el pelo largo, es más alta y más fuerte. Le gusta jugar, no es nerviosa, es tranquila, no expresa su cariño, pero es dócil, le gusta que la apapachen, abrazar, se deja acariciar. A diferencia de Kasy no es obediente, se mete a la casa. Es la que tiene más sensible el oído. Le dan miedo las alturas, así que ella en lugar de brincar, camina de un lado a otro. Es de carácter más temperamental. Tiende a imitar mucho a Kasy.

En lo que si se parecen estas hermanitas chihuahua es que a ninguna de las dos les gusta bañarse, Kasy hasta llora cuando la quieren bañar. También son muy listas, aprenden rápido los trucos que les enseña Manuel. Son juguetonas y educadas.

¿Cómo llegaron a sus vidas?

Kasy llegó a la vida de la familia desde que era un cachorro, Regina no tuvo la misma suerte. Su anterior dueño consumía drogas, de hecho, la perrita sin querer inhalaba lo mismo porque estaban en un mismo cuarto, quizá por eso dicen sus actuales dueños que no tienen tan desarrollado el sentido del olfato, después, la perrita vivió en el abandono, hasta que Denise y Manuel la rescataron, dándole una segunda oportunidad de vida.

Cuando Regina llegó a la casa no quería convivir con la familia, ni con Kasy; pero poco a poco se fue adueñando de la casa de la otra perrita, que sí se puso celosa, no le hacía caso, hasta después de dos semanas que platicamos con Kaisy para que aceptara a Regina, a partir de ese momento se llevaron bien. Son muy inteligentes, sí entienden lo que les dices

Finalmente, la familia Flores Canales recomendó tener chihuahuas porque son apegados a sus dueños, fáciles de cuidar y entrenar, son muy inteligentes, tienen buena relación con los niños y pueden llegar a un promedio de 20 años de vida.

Desventajas de tener un perro chihuahua

Es una raza con mucha energía, sobre todo en sus primeros años de vida. Debido a sus características físicas y pelaje suelen sufrir de frío. No tienen una personalidad definida, por lo que si no se le educa correctamente puede desarrollar un carácter agresivo o demasiado posesivo con sus dueños. Pueden padecer enfermedades como: epilepsia, dislocación, hidrocefalia, hernia de disco y problemas de corazón.

Kasy y Regina, dos perritas chihuahua diferentes físicamente y en forma de comportarse, que se caracterizan por ser inteligentes, leales, cariñosas, juguetonas y apegadas a sus dueños.

