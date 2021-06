Justicia para Benny, el perrito que fue tirado vivo en una bolsa

"Benny, el perrito que apoyamos a petición de la policía municipal, que aventaron vivo en una bolsa y le echaron cal, se nos fue. Lamentablemente al parecer ya tenía muchos problemas, aunado a que con la cal le quemaron los ojos, las vías respiratorias y sus belfos. Pensé que era un perrito que, si la iba a librar, que tenía ganas de vivir, pero no fue así", expresó Edgar Castillo, director ejecutivo de Nitin Neza.

¿Qué le pasó a Benny?

El pasado lunes 21 de junio, en el municipio de Neza, en el cruce de la avenida Rancho Grande y la calle Zopilote Mojado, la asociación La Camada Nitin Neza, que promueve la esterilización y la concientización a la protección de animales, recogió, a petición de la policía municipal, un perro bóxer que estaba vivo en una bolsa de plástico, lleno de cal.

A pesar de los esfuerzos médicos, Benny, como lo bautizaron los activistas, falleció dos días después de que lo encontraron, debido a que presentaba lesiones en la piel por haber estado acostado mucho tiempo en la misma posición, también tenía una deshidratación y desnutrición extrema.

Que lo hayan tirado en una bolsa con cal le ocasionaron más heridas en su pelaje, ojos y vías respiratorias, por lo que tuvieron que bañarlo y darle un tratamiento especial, pero los esfuerzos por salvarlo fueron en vano porque su cuerpo no resistió.

"No se fue en una bolsa, no se fue con maltrato animal, por lo menos los dos días que estuvo con nosotros fue apapachado, atendido, no se sintió dolo, no se sintió abandonado. Nuestra doctora hizo un milagro de poderlo tener, bañarlo", dijo Edgar.

#JusticiaParaBenny

Luego de que el fallecimiento de Benny fue reportado en las redes sociales de La Camada Nitin Neza, usuarios de redes sociales crearon el hashtag #JusticiaParaBenny para que las autoridades y los vecinos de Neza brinden información que ayude a dar con el paradero de la persona que hizo esto.

"Nos enfocaremos en ver quién hizo este acto de crueldad animal y le daremos el seguimiento y los procesos como se deben. No dejaremos el caso de Benny al aire, haremos las diligencias correspondientes ante las autoridades. Hago un llamado a todas las personas que viven en Neza para ver si ubican al perro, si saben quién es el dueño para dar con el responsable y pague con cárcel este acto de crueldad", finalizó Edgar Castillo.

#JusticiaParaBenny, el perrito que fue tirado vivo en una bolsa, cubierto de cal https://t.co/pLFpGfapxu a través de @Perrhijos Comunidad: La lucha es dificil, pero no imposible .... Sigamos alzando la voz por aquellos que no la tienen y sufren en manos de Entes de la Sociedad .. — Krissty Mendoza (@criswire282) June 24, 2021

Afortunadamente las últimas horas de Benny estuvo bien cuidado y fue querido, situación que no vivía con su dueño, a quien no le importó echarlo en una bolsa de plástico con cal y dejarlo abandonado a su suerte, sin importarle su sufrimiento.

