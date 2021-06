Joven que limpia autos cargando a su perrito en la espalda conmueve

Un joven ama tanto a su perrito que todos los días lo lleva con él a limpiar autos para que no se quede solo en casa durante su jornada de trabajo , cargándolo adentro de una mochila que se pone en la espalda , por lo que conmovió a usuarios de redes sociales.

Este clip de TikTok fue grabado en las calles de Lima, Perú por el usuario Fernando Rojas, quien al transitar por una de las avenidas se encontró al joven con el perrito y cuando se acercó para que limpiara su auto, aprovechó el momento para grabarlo. Después subió el video a la red social acompañado de la frase: "Cuando el corazón es más grande que los problemas".

El video lleva más de 7 millones de reproducciones, alrededor de 876 mil likes y más de mil comentarios, en donde la mayoría de los usuarios se han mostrado conmovidos por el acto de amor de este joven hacia su perrito. Otros han externado su deseo de ayudarlo económicamente a él y a su peludo amigo.

¿Por qué algunos tienen mayor empatía por los perros que por las personas?

Porque los perros aman sin condiciones, cuidan a las personas, las acompañan, les hacen la vida más fácil, son fieles y leales por siempre, no tienen maldad, con su inocencia y pureza se les llega a querer intensamente, formándose un vínculo tan fuerte como para integrarlos como un miembro más de la familia.

Los perros cuentan al igual que los humanos con una hormona llamada oxitocina, la cual permite activar una serie de circuitos cerebrales que están relacionados con todo tipo de sensaciones agradables, entre las que está incluida la sensación de amar a una persona.

¿Por qué los perros sienten amor por sus dueños?

De acuerdo con Mis Animales, sitio especializado en mascotas los perros no sienten el amor por cualquier persona, sino por aquellos que le han brindado un trato digno, por lo que suele ser común encontrar casos en los que los lomitos no aman a sus dueños, al ser irresponsables con ellos y no prestarles la suficiente atención.

Otras de las razones de por qué los perros aman a los humanos es porque nos perciben como si fuéramos parte de su familia, lo que no solo despierta en ellos la sensación de confianza y comodidad, sino que también lo hace sentir un amor y fidelidad que en muchas ocasiones los acompaña incluso hasta después de la muerte.

Relación entre un perro y su dueño

La relación entre un perro y su dueño puede llegar a ser tan estrecha que incluso puede superar a la que muchos tienen con otras personas. La razón es que estos animales pueden ser tan incondicionales, amorosos y fieles que es imposible no creer que aman genuinamente a sus dueños, como en el caso de este joven peruano y su perrito que son inseparables.

(Con información de televisa.NEWS y Mis Animales)