Joven aconseja a su perrito que no pelee con lomitos más grandes

Joven en lugar de regañar a su perrito le aconseja que no pelee con perros más grandes cada vez que sale a pasear a la calle , pues él se cree muy rudo , pero es toda ternura.

"Pilo no sabe que es muy tierno y él se cree rudo, pues a pesar de que los otros perros son más grandes y feroces que él, Pilo nunca se achica y siempre les planta cara ladrándoles ferozmente", dijo su dueño.

Un perro chiquito muy "rudo"

En un video que fue compartido en TikTok y que se volvió viral se ve al tierno y pachoncito perrito que se jalonea de su correa y se altera cada vez que ve a otro perro en la calle, por lo que su dueño lejos de regañarlo le da un consejo de vida.

"Pilo cuando salgamos a la calle no la hagas de pe..o, a los perros grandes; tú estás chiquito, blanco y pachoncito, no le vas a dar miedo a nadie, ok".

En una segunda toma del video, se ve a Pilo jugando en la sala de su casa con una pelota de hule azul, mientras su dueño le pide que no arme bronca cada vez que salgan, porque es un perrito bonito y pachoncito que no le da miedo a nadie, por lo que el lo escucha con atención y hasta ladea la cabeza, como si entendiera lo que le está diciendo.

¿Por qué los perros pequeños tienen más carácter que los grandes?

No existe evidencia alguna que una raza sea o no más agresiva o dominante que otra: todo tiene que ver con la personalidad del animal.

Hay muchas razones por la que los perros pequeños tienen más carácter. Gran parte del problema tiene que ver con el trato que le damos a nuestras mascotas, aunque entran en juego otros factores.

Una de las principales razones por las que un perro pequeño es más dominante que los grandes tienen que ver con nuestra forma de tratarlo. Si un perro pequeño ladra constantemente lo vemos como algo gracioso, pero si es un perro grande nos sentimos atemorizados y tomamos acciones para corregir este comportamiento.

Si dejas que los perros pequeños hagan de las suyas, se comportarán como pequeños tiranos sin control. En cambio, a los grandes no los dejamos que hagan de las suyas. Esto nos da la sensación de que los perros pequeños tienen más carácter que los grandes, pero no es así.

(Foto: Pixabay)

Síndrome del Perro Pequeño

La agresión es algo natural en los animales para mantener su instinto de supervivencia. Les permite tener mayor cuidado e incluso reaccionar de forma inesperada; un animal agresivo es así porque sufre de un miedo constante, por eso los perros pequeños reaccionan de esta forma para alertar que algo es peligroso.

Otras de las razones del comportamiento agresivo de los perros pequeños es que no dejamos que el perro tenga conductas normales, si se le trata como al bebé de nuestro hogar, lo cual es un error, que provocará en el perro el Síndrome del Perro Pequeño (SPP) y con ello ladridos constantes, desobediencia e incluso apropiación de elementos de la casa. Lo más recomendable es tratarlos como a cualquier otro perro para que no se de este problema.

(Foto: Pixabay)

Ahora ya sabemos por qué Pilo reacciona de esta manera cuando ve a otros perros grandes a los que parece no tenerles miedo, gracias a su instinto de supervivencia y personalidad que lo caracteriza.

