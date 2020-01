Hotel ayuda a perros de refugio a encontrar hogar

Invitados y residentes locales han comenzado a pasar para visitar y traer golosinas para los lomitos

ADRIÁN AGUIRRE 16/01/2020

16/01/2020 19:12 hrs.

Cuando llegué al lobby del hotel recibí el cariño más grande que nadie jamás me había dado. Frente a mi, parado sobre un sillón, se encontraba un pomeriano bebé con sus ojitos brillosos, orejitas puntiagudas y su distintivo color dorado. Nunca había visto nada tan hermoso. Su colita bailaba de emoción aunque no me conociera y pese a que me encontraba cansado por el vuelo, su carita me hizo sacar una sonrisa y darle un abrazo. Me lamió la cara...

"Está disponible para adopción", me dijo el recepcionista.

Hoy, ese perro es mi mascota, se llama Thor y se cree el dios del trueno

Si bien el relato anterior es imaginario, existe un hotel que adopta cachorros de refugio y los cuida hasta que encuentran su hogar definitivo. Está en Estados Unidos y así como la mayoría de las invenciones, nació como una idea y se transformó en una realidad.

¿Cómo funciona? Imagina que llegas cansado de un viaje y comienzas tu proceso de registro cuando ves a un lomito detrás del mostrador. Su ladrido y saltitos llaman tu atención y le dices que es muy bonito. Entonces, el encargado del área te invita a pasar para que lo acaricies y juegues con él.

Después de un ratito de diversión con el can, el personal te dice que el animalito que acabas de "apapachar" está disponible para adopción y tú decides si llevarlo a tu hogar contigo o no. En caso de que digas que "Sí", los miembros te ayudan a genstionar la logística.

¿Cómo se originó esta idea? Todo comenzó, valga la redundancia, desde el principio.

Emma buscaba crear un "hotel para perros" y se encontraba trabajando en la gerencia para desarrollar un plan cuando su estrategia dio un "vuelco" por completo. Durante un viaje en avión, conoció al representante de una agencia de rescate de animales y como manera de pasar el rato hablaron sobre sus mascotas e intercambiaron ideas para establecer una sociedad entre ambos. Días después, volvieron a coincidir y decidieron poner manos a la obra.

Sucedió en 2014 y si bien los creadores pensaron que tomaría tres meses para que un perro encontrara hogar, la adopción del primer perro fue en tres días.

"Estamos desempeñando un papel activo en ayudar a estos perros a encontrar su hogar sin pelaje", dijo Dustin Cash, gerente general de Aloft Greenville Downtown, haciendo hincapié en la palabra "pelaje". "Hemos tenido invitados que viven en estados de regreso en coche solo para adoptar uno de los padres adoptivos de los que se enamoraron durante su visita".

Algunos hoteles ofrecen una copa de champán al registrarse. Otros, una galleta recién horneada. Sin embargo, el Hotel Aloft ofrece la posibilidad de una bienvenida con un besitos de perro y saltitos.

Se tiene la idea de que los refugios para perros son sucios y están en malas condiciones, pero con esta ocurrencia se está intentando que se adopte a los perros en lugar de comprarlos.

Hay que recordar que los perros callejeros o de albergue no son malos y tampoco tuvieron la culpa de que sus dueños los abandonaran.

¿Qué harías si en un viaje encuentras al perrito de tus sueños recibiéndote en un hotel?, podría ser la oportunidad que estabas buscando para darle todo el cariño del mundo a un animalito que nunca te va a fallar.

