Hombre se quita su cubrebocas y se lo pone a su perro para protegerlo

La historia de un hombre y su perro se hizo viral en redes sociales en la India, luego de que se quitó su único cubrebocas para proteger a su lomito del coronavirus, pues asegura que prefiere morir él que su fiel compañero.

En las imágenes que fueron compartidas por el usuario de Instagram @animal_lover_wagad se ve a un hombre llamado Mohan Lal cargando a su perro Bholu en los hombros, pero lo tierno es que el lomito trae pues el cubrebocas de su dueño, quien dijo que el "puede darse el lujo de morir, pero no dejará morir a su perro".

En el video que ya suma miles de reacciones y comentarios de todo tipo, Mohan Lal comentó que Bholu es como un niño para él y ha estado con él desde que era un cachorro, de ahí el cuidado que le tiene a su amigo de cuatro patas. Sin embargo, también hubo usuarios que tacharon al hombre de "irresponsable" por no usar el cubrebocas para evitar posibles contagios.

¿Una mascota se puede contagiar de covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) señalan que en la actualidad no hay evidencia científica de que los animales de compañía sean una fuente de infección para el ser humano.

Pese a ello, es importante que se tengan los cuidados necesarios para proteger a las mascotas. Empezando porque no se debe colocar mascarilla o cubrebocas a los animales. Y después de comprar su alimento desinfectar el envase por fuera con un trapo con cloro. Debes lavarte las manos antes y después de interactuar con tu mascota; no debes besarla ni abrazarla.

¿Cómo proteger a tu mascota de covid-19?

No debes usar alcohol, alcohol en gel, yodo, cloro u otro desinfectante irritante en la piel de tu mascota porque los perros tienen la piel más sensible que los humanos. Y de preferencia no debes pasear a los perros en lugares muy concurridos. Que las salidas sean solo para que realicen sus necesidades, limita el contacto de tu mascota con otros animales y personas desconocidas.

También es importante que laves y desinfectes su zona de juegos y su área de dormir; mantén su dieta, no le des de comer de más. Para reducir su estrés juega con él, esto además de llevarte a tener una mejor relación con tu mascota, te ayudará a incrementar los niveles de oxitocina, serotonina y dopamina, y disminuir el estrés y la ansiedad.

Si tu como Mohan Lal amas a tu amigo de cuatro patas, sigue estas sencillas recomendaciones para cuidar a tu mascota, y recuerda que no es necesario que le pongas cubrebocas porque lejos de ayudarle, le estorba.

