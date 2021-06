Hombre mata de una patada a un perro para salvar a su hijo

En un video se ve al hombre correr hacia donde estaban su hijo y el perro, a quien patea para rescatar a su pequeño, provocando que muriera horas más tarde, debido al fuerte golpe que recibió y que le provocó ruptura del bazo, así lo determinó un médico veterinario.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado en Río Cuarto, en Córdoba, Argentina, cuando Patricio Bavera paseaba con su hijo de tres años y otras dos niñas de la misma edad por un centro comercial, en donde se encontraban algunos perros, entre ellos "Gringo", un perro callejero que era conocido por todos en la comunidad.

Padre del menor lamenta muerte de "Gringo"

Patricio Bavera, padre del menor, acudió de manera voluntaria a la policía para dar su declaración, y reconoció que su reacción estuvo mal.

"Lamento la muerte del perro, jamás hubiese querido que esto pasara, pero también me pregunto qué hubiese pasado si no hubiese sacado al perro de encima de mi hijo. Reconozco que mi reacción estuvo mal, lamentablemente le pegué en un lugar fatal, pero fueron dos segundos. Por supuesto que estoy arrepentido".

Organizaciones protectoras de animales condenaron el ataque al perro y señalaron que los videos captados por las cámaras de seguridad, se ve que el niño estaba molestando al perro, quien lo tiró jugando y que no pretendía lastimarlo, como Bavera creyó.

La Fiscalía de Río Cuarto investiga lo sucedido y revisan los videos de seguridad, aunque protectoras de animales piden se aplique la ley Sarmiento que en Argentina castiga con hasta 15 años de prisión a quienes maltratan a los animales.

Cómo debe actuar un niño frente a un perro desconocido

No es recomendable acercarse a un perro desconocido, tocarlo, hablarle ni mirarlo fijamente a los ojos. Debemos hacer que nuestro hijo aprenda esto.

Antes de intentar acariciar a un perro, debe preguntarle previamente a su dueño. Si él no está, no debe acercarse nunca al can.

Si el dueño accede a que nuestro hijo pueda acariciar al perro, porque el cómo su dueño conoce su carácter y sabe que no supondrá un peligro, nuestro pequeño debe acercar su mano muy suavemente y dejarla quieta, para que el perro pueda olerlo.

Una vez olida la mano del niño, puede acariciar al perro muy suavemente por su lomo y laterales del cuello. Nunca debe acariciar su cabeza, hocico ni otras partes que puedan molestar al perro.

No correr hacia el perro, no gritar ni hacer movimientos bruscos que puedan asustarlo.

Se trate de un perro de casa o callejero, siempre que haya canes y niños cerca, debe haber la supervisión de un adulto, pues no sabemos cómo va a reaccionar el perro, si el pequeño lo agarra.

El amor y el respeto por los perros es algo que los padres deben inculcar en sus hijos, pues los perros son seres vivos con su propia personalidad, gustos y tolerancias, que no sabemos cómo van a reaccionar si se sienten agredidos.

