Hombre comparte sus aventuras con su perrita disecada

Mitch Byers de 29 años y originario de Portland, Estados Unidos hasta abrió una cuenta en Instagram My Dead and Me para documentar su día a día junto a su perrita disecada, la cual a simple vista parece un can común y corriente.

¿Por qué disecó a su perrita?

Mitch contó a distintos medios que disecó a su perrita por iniciativa de su mamá, pues para la familia Byers perder a Phoebe fue un dolor muy grande, así que, para tenerla siempre junto a ellos, la llevaron con un taxidermista para que la hiciera parecer como si todavía estuviera viva, y decidieron compartir sus historias con ella. Al respecto dijo el joven.

“Cuando murió Phoebe fue una época muy dura para mí, porque estaba superando una ruptura amorosa, por eso decidí llevarme a mi perrita a todas partes como mi compañera de viajes”.

Sus aventuras con la perrita disecada

En 2018 Mitch y Phoebe se hicieron virales con una de sus aventuras, pues la lomita se quedó en el asiento del copiloto y el dueño, consciente del peligro que existe de dejar a los perros encerrados en un coche mientras hace calor, pegó un cartel en la ventana, que advertía que no había necesidad de romper el vidrio para sacar a la perrita, pues estaba disecada.

Y para que la gente que pasara por ahí no se preocupara de más, escribió: “ella está pasando un gran momento mirando por la ventana”, “no hace falta preocuparse por ella”, pero aun así muchos se quedaron sorprendidos porque no sabían que la perrita estaba disecada.

Desde ese día, varias personas siguen la cuenta de Instagram de Phoebe y Mitch para ver sus historias que han generado polémica, pues lo ven como un acto de amor; mientras que otros no pueden creer lo que este hombre hace con su mascota.

Disecan a sus mascotas para mitigar su pérdida

Muchas personas disecan a sus animales y los conservan a su lado. La taxidermia es una actividad cuyo origen se remonta a los egipcios y que no sólo permite extender el vínculo con un animal querido, sino que también es fundamental para la conservación de museos de historia y ciencias naturales.

El oficio del taxidermista requiere de mucha destreza. La técnica más habitual se aplica en mamíferos, aunque no están exentos los pescados y las aves. Consiste, en principio, en retirar cuidadosamente la piel del animal para luego remojarla, piquelarla (aplicarle ácidos sulfúricos para su conservación) y curtirla. Para el siguiente paso, el encargado deberá tener, dotes de artista porque debe colocar en el animal ojos, piel y boca. Este trabajo puede durar entre 30 y 40 días.

Como todo, hay personas que ven con buenos ojos disecar a sus mascotas y otras que no, para quienes lo hacen representa un acto de amor recordar de esta manera a un ser que formó parte de una familia y del que cuesta separarse de por vida. ¿Y tú, disecarías a tu mascota?

(Con información de Sopitas y La Nación)