Gato roba dentadura postiza a una pareja de abuelitos

Te has preguntado alguna vez ¿Qué hace tu gato cuando está solo? Elle Donohoe, la dueña de un michi llamado Timmy descubrió que su gato robó la dentadura postiza de una abuelita, cuando revisó la grabación de la cámara de su collar. La divertida escena tuvo lugar en el poblado de Cheltenham (Reino Unido).

El divertido momento

En el video se ve a Timmy acercándose a una pareja de abuelitos que estaban discutiendo sobre la cantidad de comida que se estaba comiendo el abuelo cuando su mujer le lanzó una salchicha al gato.

Cuando los ánimos empezaron a calentarse entre la pareja, la dentadura postiza de la mujer salió de su boca cayendo al suelo. Timmy sin pensarlo dos veces, la agarró y salió corriendo con la dentadura.

El video termina con la pareja de abuelitos corriendo detrás del gato a quien le dicen de cosas en un intento de que Timmy les devuelva la dentadura que le robó a la mujer, motivo por el cual el divertido video se hizo viral en el canal de Caters en Youtube, donde cuenta con miles de reproducciones en menos de 24 horas. Se desconoce si la abuelita logró recuperarla.

¿Qué hacen los gatos cuando están solos?

Dependiendo de su personalidad, tu gato puede tener ciertas preferencias: algunos optan por dormir, comer y descansar, mientras que otros aprovechan para hacer cosas que no harían si estuvieras presente, como en el caso de Timmy que roba cosas, pero gracias a la cámara de su collar su dueña puede ver lo qué hace en su ausencia.

Experto Animal, sitio especializado en mascotas, señala que los gatos son animales sumamente curiosos, por eso no es de extrañarse que si lo dejas pasear libremente fuera de casa recorra hasta tres kilómetros diarios o que pase un buen rato tratando de cazar algún pájaro, o aproveche el tiempo para hacer travesuras como subirse a lo más alto, robar comida o dentaduras postizas.

(Foto: Pinterest)

Comportamientos extraños de los gatos

Los comportamientos extraños que tienen los gatos dentro o fuera de casa son respuestas a su instinto, pero también pueden deberse a problemas de conducta o de relación con su entorno como la ansiedad por la falta de relación con otros seres. Por tal motivo, hay que poner especial atención a sus actos para solucionar sus problemas de conducta.

(Foto: Pinterest)

Si tienes un gato en casa y sale cuando tu no estás, vigila de vez en cuando qué hace para que no te vaya a sorprender como lo hizo Timmy con su dueña, que, de no haber tenido una cámara en su collar, no se hubiera enterado que su gato le robó la dentadura a una abuelita y se echó a correr sin que lo pudieran alcanzar para recuperarla.

(Con información de europapress y Experto Animal)