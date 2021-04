"Gato negro genio" se acerca a un basurero y provoca un incendio

Como si se tratara de un truco de magia, un gato negro se acercó a un basurero en una calle de Egipto y provocó un incendio, por lo que el video se hizo viral.

Las imágenes muestran que las llamas en la basura iniciaron después de que apareció el minino, que una vez que vio el fuego huyó. Mientras que unas personas que estaban cerca del lugar, no se percataron de lo ocurrido.

¿Qué provocó el incendio?

De acuerdo con medios locales, el gato negro estaba buscando comida y cuando llegó a la esquina del edificio se observa cómo levanta la cabeza, como si hubiera caído alimento desde arriba. Al parecer se trataba de material inflamable. Poco a poco el fuego se fue avivando hasta que llamó la atención de las personas que estaban cerca del lugar.

Para explicar el inesperado suceso, usuarios de internet atribuyeron superpoderes al gato, otros señalaron que la causa real del incendio fue alguna colilla de cigarro, y el resto señaló al gato como el autor del fuego.

Los internautas bautizaron al michi como "The black cat jinn" "El genio gato negro", que hace referencia a la popular criatura mitológica que aparece en la obra literaria Las mil y una noches.

¿Por qué salió corriendo el gato con el fuego?

Aunque el olfato de los gatos no es tan eficiente como el de los perros, sigue siendo sensible y olores fuertes como el humo del tabaco, el del ajo, el vinagre, la cebolla o los cítricos pueden resultarles muy molestos, motivo por el cual salió corriendo de la zona del fuego, pues no toleran el humo.

¿Los gatos negros son de mala suerte?

Aún existe la superstición de que los gatos negros están relacionados con la mala suerte. De hecho, en nuestro país, así como en el resto de Europa Continental y Estados Unidos cruzarte con un gato negro es visto como de mal augurio. Sin embargo, en Gran Bretaña es sinónimo de buena suerte, de ahí que muchos le atribuyan lo del incendio al gato negro del video.

Lo único cierto es que no se sabe qué provocó el fuego, si algo que aventaron del edificio, si algo que pisó el gato y lo detonó, pero el gato negro es el principal sospechoso, debido a que es el único que estaba en el lugar de los hechos, y antes de que llegara todo estaba normal, hasta que apareció y se incendió la basura.

Afortunadamente el incendio no causó daños mayores, el gato negro no sufrió quemaduras, gracias a que corrió para ponerse a salvo y no había gente muy cerca del lugar, y los que estaban a unos pasos ni siquiera se percataron de lo ocurrido.

El gato negro llevó la mala suerte, aventaron una colilla de cigarro o material inflamable, no hay respuesta a estas incógnitas, quizás el gato negro sí sabe qué sucedió, pero después de lo ocurrido salió corriendo y nadie lo ha visto deambulando por el lugar, quizás por miedo o porque alguien lo vaya atrapar.

(Con información de sinembargo y milenio)