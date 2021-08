Gato destruye maqueta de un niño durante una exposición virtual

En el video que se hizo viral en TikTok se ve a un pequeño con uniforme escolar, que comenzó saludando y diciendo su nombre para después dar paso a la explicación de su maqueta, pero fue en ese momento cuando su gato saltó sobre la maqueta, provocando que se cayera al suelo, terminándose así con el trabajo del chico.

A lo lejos se escucha como la madre del menor se enfurece con el gato que hecho a perder el trabajo de su hijo, pero el minino ni se inmuta y huye por una puerta que está detrás del niño, mientras la mujer sigue gritándole groserías, pues está molesta por lo sucedido.

El video ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en TikTok donde los internautas también compartieron algunas de sus experiencias con sus mascotas durante las clases en línea o el home office.

Y es que debido a la pandemia de covid-19, los niños continúan tomando clases a distancia, por lo que ha sido inevitable que sufran interrupciones o distracciones por parte de sus papás, hermanos y mascotas, quienes se atraviesan en la cámara o hacen todo tipo de ruidos, llamando la atención de los maestros y compañeros de clase.

¿Por qué los gatos tienen la costumbre de tirar las cosas?

Los felinos son expertos en hacer rabiar a sus dueños y una de sus más frecuentes actitudes es tirar determinados objetos que hay sobre mesas y muebles. Al principio, puede ser gracioso y divertido, pero después de varios episodios donde rompe tus cosas, terminarás de malas.

Lo anterior se debe a que, al hacerlo, obtienen una gratificación, y mucho mejor si el objeto rueda de una manera curiosa o hace ruido cuando cae al suelo. En general, este comportamiento se debe al instinto. Como cualquier otro animal, es posible que al michi le dé por buscar presas fáciles, y como no hay ratones en las casas, cualquier cosa puede servirles de objetivo.

Lo que más les gusta a los gatos es empujar cosas con sus patas y quedarse a mirar qué sucede, de acuerdo con una experta en felinos del Hospital Veterinario Grady, en Estados Unidos.

“Si se mueve, genial; si hace ruido, mejor aún; y si hace ambas cosas, para ellos es el premio gordo. Una vez que hayan encontrado algo divertido con lo que jugar, seguirán haciéndolo hasta que la presa muera finalmente o se aburran y entonces pasen a su siguiente víctima”.

Por su parte, la veterinaria Ellen Whiteley, asegura en un artículo de la revista “How Stuff Works” que cuando un gato aprende a tirar algo al suelo hace que los humanos se vuelvan más rápidos, y es posible que lo haga con el propósito de querer llamar su atención, especialmente si tiene hambre y no le das de comer”.

¿Qué hacer para que tu gato no tire cosas?

Si te levantas y gritas maldiciendo es posible que haya conseguido su objetivo, que le hagas caso o que lo alimentes. La clave es modificar el entorno en el que se mueve para que no sienta la tentación de volver a tirar más objetos. Dale algo que sea más divertido, como una mesa auxiliar o una estantería que no uses.

Si tu gato es de los que tiene la costumbre de tirar las cosas, como el del video que saltó en la maqueta del niño, juega mucho con él para que se canse y no dé problemas, ya que de esta manera libera energía, porque de lo contrario hará de las suyas en la casa.

(Con información de El Heraldo de México y El Confidencial)