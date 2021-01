Gato celoso se vuelve viral por su reacción

Entre sorpresa, tristeza e incredulidad fue el gesto que hizo un gato al ver a su dueño acariciando a otro gato

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 12/01/2021

12/01/2021 12:15 hrs.

El gesto de celos de un gato, mientras su dueño acariciaba a otro felino recién llegado a su casa, quedó registrado en un video que se hizo viral, por la reacción de sorpresa e incredulidad al ver la escena que no le causó gracia.

En la imagen se ve a un hombre recostado en un sillón que acaricia a una pequeña gata que adoptó en un refugio de animales, por lo que el gato más antiguo del hogar, asoma la cabeza y abre bien los ojos, como no dando crédito a lo que estaba viendo.

El momento incómodo para el gatito de la casa, quedó grabado en un video que se hizo viral y que estuvo editado con la canción "All By Myself", interpretada por Céline Dion, quedando perfecta para el momento sorpresivo y gracioso que vivió el gato.

El video se viralizó casi de inmediato, alcanzando millones de reproducciones en TikTok, donde algunos usuarios lo señalan como "el video más triste del mundo" por la carita de tristeza, asombro e incredulidad que provocó la escena en el gatito de la casa.

La reacción de este gatito enterneció a las redes sociales. pic.twitter.com/DKde7shVKz — Lo + viral (@VideosVirales69) November 30, 2020

Celos en gatos

Debemos preguntarnos si es correcto afirmar que los gatos son celosos, ya que los "celos" son emociones y sentimientos que hasta hace poco se atribuían únicamente al ser humano. De acuerdo, con Experto Animal, sitio especializado en mascotas los celos son una respuesta emocional adaptativa importante en los animales que viven en una comunidad.

Aunque el felino doméstico es un animal solitario, la domesticación ha permitido que la especie conviva con el ser humano, que le proporciona alimento, cobijo y cuidados, así como con otros animales domésticos.

De esta forma, el gato adquiere una persona u animal como "figura de referencia" con la que se relaciona, socializa y lleva a cabo las interacciones diarias, con la que el gato se siente seguro, pudiendo ser así la persona favorita del felino.

Mientras que el "rival social" es la figura que se interpone entre ambos y ante la cual puede llegar a mostrar lo que nosotros interpretamos como conductas celosas, es decir, rechazo y agresividad.

Fotografía: larepublica

Gato celoso de otro gato

Los gatos además de ser solitarios son muy territoriales. Por ello, la adaptación de un nuevo individuo en el hogar suele ser complicada cuando uno de los gatos se encuentra en etapa adulta. Pueden aparecer distintas conductas negativas como la agresividad, el marcaje de superficies, el miedo o la depresión.

Ahora sabemos por qué el gato del video reaccionó con asombro, tristeza e incredulidad, pues estaba acostumbrado a que era el único animal de la casa que convivía con su dueño, hasta que llegó un "intruso", sintiéndose desplazado.

(Con información de lanacion y Experto Animal)