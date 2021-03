Gato ataca al piloto de un avión ¿Cómo terminó la historia?

La aeronave había salido de Jartum, capital de Sudán, con destino Doha, en Catar

Por increíble que parezca, un avión de pasajeros de la compañía sudanesa Tarco Air tuvo que aterrizar de emergencia poco después de su despegue ¿El motivo? Un gato se metió a la cabina.

La aeronave había salido de Jartum, la capital de Sudán, y tenía como destino Doha, en Catar. Cuando llevaba media hora de vuelo tras despegar del aeropuerto internacional de Jartum, apareció el gato que tuvo un comportamiento agresivo con los pasajeros, y más con el piloto, a quien atacó en pleno vuelo.

¿Cómo terminó la historia?

Debido al caos que se formó en la cabina, el piloto tomó la decisión de regresar a la capital sudanesa y hacer un aterrizaje de emergencia. Aunque no está claro cómo el felino, pudo subir al avión, algunas fuentes apuntan que la aeronave estuvo estacionada en el hangar del aeropuerto una noche antes de su despegue, por lo que consideran que fue ahí donde el gato se metió para resguardarse.

Afortunadamente, no hubo daños que lamentar, gracias a que el avión de Tarco Air aterrizó sin complicaciones en Jartum, donde bajaron al agresivo y enfadado gato, que solo le hizo unos rasguños al piloto, pero por unos minutos puso en peligro a la tripulación.

Fotografía: torreeldorado

NO TE PIERDAS: 7 diferencias entre los perros que viven dentro y fuera de casa

Viajar con gato en avión

Aunque actualmente la mayoría de las aerolíneas permiten que puedas viajar con tu gato, no es demasiado recomendable a no ser que no tengas ninguna otra opción de transporte para llegar a tu destino.

Los felinos suelen ser extremadamente sensibles a los cambios de entorno y a los desplazamientos en general, por lo que viajar con un gato en avión puede convertirse en una experiencia muy estresante para él.

Recomendaciones para viajar con tu gato en avión

1. Lo ideal es que tu gato pueda viajar contigo en cabina, dentro de su transportadora, justo debajo de tu asiento delantero.

2. Si la aerolínea te ofrece que tu gato viaje en la bodega de carga, evita esta opción para no alterar aún más la experiencia de viaje de tu felino.

3. Llévalo con el veterinario días antes de realizar el vuelo para que le realice una exploración, y elabore un certificado de salud que garantice que su estado es óptimo, y que su cartilla de vacunación está al día.

4. No le des de comer a tu gato el día del viaje para que no vomite si siente mareo, y lleva un recipiente con agua para que tu gato beba en caso de que lo necesite.

5. Acondiciona la superficie de la transportadora para que pueda hacer sus necesidades.

6. Lleva un arnés con correa para que tu gato no pueda escaparse cunado realicen la revisión de la transportadora en el aeropuerto.

7. Cuando arribes a tu destino, intenta llegar lo antes posible a donde te quedarás, para que el gato se acostumbre al lugar, y ponle todo lo que necesitará: bebedero, comedero y arenero.

Quizás el gato que atacó al piloto del avión se le escapó a su dueño al sentirse estresado por viajar en avión, y prefirió echarse a correr, encontrando refugio en la aeronave, donde al primero que encontró fue al piloto, y se desquitó, atacándolo.

SIGUE LEYENDO: ¿Cuál es la importancia del calcio en los perros?

(Con información de El Confidencial y Purina)