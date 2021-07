Gatita se asusta al escuchar ladridos de perro en bocina Alexa

Los expertos advierten que las bromas no son buenas para los animales, porque si se estresan puedes causarles daño

La idea de esto fue de Jordan Risi, una mujer de Ontario, Canadá, que aprovechó que este aparato tecnológico puede ser controlado por medio de la voz para jugarle una broma a su gatita, que estaba de lo más relajada.

La divertida broma

Biscuit estaba recostada en el marco de una ventana de su casa, recargando su cabeza sobre la bocina Alexa, hasta que su dueña terminó con su momento de paz y relajación.

"Oye Alexa, ¿cómo suena un perro?", se escucha decir a Jordan, a lo que Biscuit reacciona levantando la cabeza del dispositivo con una mirada de asombro, intrigándole después al escuchar ladrar a un perro, pues no veía a ningún por la casa.

El video se hizo viral en redes sociales por la simpática reacción de la gatita al escuchar ladrar al perro, pues estaba desconcertada, ya que no lo encontraba por ningún lado, por supuesto que la más divertida fue su dueña, que junto con Alexa le jugaron esta broma a la gatita.

No son buenas las bromas para los animales

Los expertos advierten que las bromas no son buenas para los animales. "Si estresas a un animal puedes causarle algún daño. Y si lo haces por diversión, me obligas a cuestionar tu humanidad", dice Jill Goldman, conductista animal certificado del sur de California.

Por su parte, John Bradshaw, experto en conductas felinas de la Universidad de Bristol y autor del libro Cat Sense, concuerda con esa opinión y añade que los despreciables videos son una incitación para que las personas asusten a sus gatos y luego inviten a otros a burlarse de ellos.

No es bueno asustar a los gatos

Llevar objetos nuevos a casa puede ser una buena oportunidad de estimulación mental para las mascotas, pero no debe hacerse con la finalidad de asustarlas.

"Si tratas de sobresaltar a tu gato, deliberadamente, podrías ocasionar que se lesione, rompa algo o incluso, causarle un estrés prolongado. En vez de ello, es mejor presentarle los objetos nuevos poco a poco", explicó Goldman.

Cada animal responderá a las situaciones de manera única, como hacen los seres humanos. Igual que ciertas personas, algunos gatos se sobresaltan más fácilmente que otros, por lo que si no quieres que te pierda la confianza no lo asustes, porque además se puede estresar, recuerda que a los gatos no les gustan las sorpresas, ni los cambios, prefieren una vida tranquila.

