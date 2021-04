Gatita de gran corazón que acaba de ser mamá adopta a dos michis

Mushu, una gata siamesa lynx point de nueve meses, fue rescatada cuando estaba embarazada por la cuidadora de animales Xiomara Arnold, a principios de marzo.

A los pocos días, nació una camada de cuatro gatitos, que se convirtieron en seis cuando Mushu aceptó como parte de su familia a dos gatitos abandonados en la calle que le llevó Xiomara, y a los cuales recibió como si fueran sus hijos. Al respecto dijo su dueña.

"No tenía ninguna duda de que acogería a los dos gatitos abandonados por el corazón tan generoso que tiene".

Esta mamá gatuna no se les despega a sus gatitos ni a los adoptados a todos los cuida por igual, y gracias a eso, los dos gatitos han podido sobrevivir por el amor de su madre sustituta que al igual que ellos recibió una segunda oportunidad de vida cuando fue adoptada por Xiomara.

Por lo anterior, la historia de Mushu y sus gatitos se hizo viral en redes sociales, ya que miles de usuarios resultaron conmovidos por el tierno video de la gatita de gran corazón.

Características de los gatos siameses

Una característica física común en los gatos siameses es el color azul brillante de sus ojos. También se caracterizan por ser limpios y afectuosos con las personas de su entorno. Son muy pacientes con los niños.

Los gatos siameses se distinguen por su color, ya que su morfología es muy similar. Tienen un cuerpo esbelto, porte elegante y elástico a la vez que los hace ser muy ágiles. Los colores de su manto pueden ir del blanco crema al gris amarronado oscuro, pero siempre con una peculiaridad particular en su cara, orejas, patas y cola, que los hace distintos de otras razas felinas.

(Foto: Pinterest)

Consejos para adoptar un gato callejero

Aunque los gatos son unos supervivientes natos, su calidad de vida se verá notablemente incrementada si dispone de un hogar para vivir, cuidados, cariño y comida, pero si el felino es adulto, como en el caso de Mushu, se deben de seguir una serie de pasos para conseguir que se adapte lo mejor posible a su nueva casa.

Si quieres adoptar un gato callejero, lo primero que debes hacer es llevarlo al veterinario para que lo revise y determine si está sano o tiene algún problema de salud, pues al vivir en la calle se expone a muchos peligros.

También necesitará que le pongan una serie de vacunas y esterilizarlo, si es macho, para que no se escape con frecuencia durante la época de celo, y si es hembra para que no tenga camadas no deseadas. Es fundamental que prepares tu casa para la llegada del nuevo miembro, sobre todo porque los gatos son animales mucho más independientes que los perros.

(Foto: Pixabay)

En función de la edad y el peso del gato callejero adoptado, deberás seleccionar un tipo de comida, los primeros días se recomienda que sea comida húmeda, que tiene un olor más apetecible para captar su atención rápidamente y se adapte a su nuevo entorno.

También debes proporcionarle una caja de arena, una cama para dormir, sus platos para la comida y el agua para que poco a poco se vaya habituando a su nueva forma de vida. No te extrañes si los primeros días prefiere no salir de su cuarto, pues necesita encontrar su estabilidad para sentirse seguro.

Respeta sus tiempos, no olvides que tu gato callejero está acostumbrado a imponer sus normas, horarios y rutinas, o a seguir a otros gatos más autoritarios que él. Si tienes paciencia y respeto en poco tiempo se acostumbrará a sus nuevos hábitos, dejando de ser un gato callejero para convertirse en uno casero como Mushu y sus gatitos.

(Con información de milenio y Experto Animal)