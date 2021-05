Gatita con problema cerebral ¡nada la detiene!

A Brutiss , una gatita color negro con un problema cerebral ¡nada la detiene! A pesar de que padece hipoplasia cerebelosa, que le impide caminar normalmente no se da por vencida y con ayuda de una andadera va y viene como si nada.

“Soy una gata con hiplopasia cerebelosa. Necesito la ayuda de una andadera para mantener el equilibrio, ¡pero nada me frena!, se lee en la cuenta oficial de Brutiss.

Una guerrera

La gatita tiene seis años de edad y es muy popular en Internet gracias a su adorable aspecto y a su forma de caminar. En Instagram cuenta con más de 18 mil seguidores que están pendientes de todos los avances y logros que va teniendo.

“Brutiss solo puede moverse con la ayuda de una andadera y tiene que hacer hidroterapia un par de veces a la semana, debido a la hipoplasia cerebelar que padece”, expresó su dueña, Elizabeth Rising, de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Gracias a su dueña y a sus ganas de salir adelante Brutiss ha ido aprendiendo a vivir con lo que le ha tocado, compensando sus limitaciones y evitando saltos difíciles, demasiado elevados o que requieran una coordinación de movimientos absoluta con ayuda de su andadera.

NO TE PIERDAS: PAM, el partido que tiene candidatos muy perrones

¿Qué es la hipoplasia cerebelosa?

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas la hipoplasia cerebelosa es un trastorno en el desarrollo neurológico del cerebelo, un órgano del sistema nervioso central que se encarga de coordinar los movimientos, armonizar la contracción muscular y frenar la amplitud e intensidad de un movimiento.

Esta enfermedad se caracteriza por la disminución del tamaño del cerebelo con desorganización de su corteza y deficiencia de las neuronas granulares y de Purkinje. Debido a la función del cerebelo, la hipoplasia cerebelosa causa fallos en ese freno y esa coordinación, llevando al felino a presentar incapacidad para regular amplitud, coordinación y la fuerza del movimiento.

Causas de hipoplasia cerebelar en gatos

El daño cerebelar puede deberse a causas congénitas o adquiridas tras el nacimiento. En gatos es debida, en su mayoría, a una infección intrauterina por el virus de la panleucopenia felina durante la gestación de una gata, pasando dicho virus al cerebelo de los gatitos, donde causará fallos en el crecimiento y desarrollo de dicho órgano.

Los signos clínicos de una hipoplasia cerebelosa se hacen evidentes cuando el gatito comienza a andar. Algunos casos son muy leves mientras que en otros la disfunción es tan grave que presentan dificultad para comer y andar.

Tratamiento de la hipoplasia cerebelosa en gatos

La hipoplasia del cerebelo en gatos no tiene cura ni tratamiento, pero no es una enfermedad progresiva, lo que quiere decir que el gatito no va a empeorar conforme vaya creciendo. Los gatos con hipoplasia cerebelosa pueden tener una esperanza y calidad de vida similar a un gato sin este proceso, aunque en ocasiones pueden ser muy graves y la limitarán.

SIGUE LEYENDO: Chihuahua malabarista camina sobre cables de luz

(Con información de milenio y Experto Animal)