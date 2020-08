¡Feliz día del veterinario! Reto fuerte y satisfactorio

Hay más de 58 mil médicos veterinarios zootecnistas en México

17/08/2020

17/08/2020 13:15 hrs.

Hoy celebran su día más de 58 mil médicos veterinarios zootecnistas en México, de los cuales la mayoría tienen predilección a la atención de los animales de compañía.

El doctor José de Jesús Palafox Uribe, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (FedMVZ), dijo en entrevista al sitio Pecuarios.com que en México hay aproximadamente 58 mil médicos veterinarios zootecnistas.

Y agregó que ha habido un incremento del 48% en relación a los 29 mil 900 registrados en el Censo de Población de 1990; como Médicos Veterinarios Responsables Autorizados. El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México recomendó a los veterinarios.

Sean muy profesionales y dedicados, recuerden que somos parte esencial no solo de la salud animal, sino también de la salud humana y del medio ambiente

Ser médico veterinario: reto fuerte pero satisfactorio

Ernesto Vanegas Sánchez, Médico Veterinario Zootecnista con casi 20 años de experiencia en pequeñas especies, dijo en entrevista a SuMédico que estudiar esta carrera es un reto fuerte, pero algo satisfactorio.

Iba a estudiar medicina humana, pero ya después cambié a veterinaria. Siempre me gustó la medicina, pero es un reto la medicina veterinaria porque no nada más ves una especie, son miles, y cada una tiene diferencias metabólicas, y hay que estudiar cada una

Al referirse a las satisfacciones que le ha dado esta profesión, señaló que la más importante es salvar la vida a los animales.

Es satisfactorio ver al paciente reincorporarse, verlo bien, saludable. El cliente llega y agradece mucho por haberle salvado la vida a su cachorro o a su perico; ayer le salvé la vida a un hámster que fue mordido por un perro

El veterinario aconseja a quienes se quieran dedicar a esta carrera que estudien, lean, e investiguen.

Es una carrera bonita, pero muy pesada. Estamos hablando de cinco años, más servicio social. Últimamente las generaciones que he tenido aquí son muy flojos, nosotros íbamos a la biblioteca, ahora con la tecnología, yo creo que por eso los chicos se han vuelto así, pero hay de todo. Ya no quieren leer, estudiar, ponerse las pilas y seguir investigando

Su animal favorito...

Al preguntarle ¿cuál es su animal favorito?, dijo que las serpientes.

"Me encantan. A muy poca gente le gustan, son muy diferentes y no todo el mundo sabe qué hacer con ellas. Lo mejor es que no hay que sacarlas a pasear".

Cosas chuscas que le han pasado

"Una vez llegó un cliente con un perro que tenía un absceso enorme de 25 centímetros, horrible. Le estaba explicando al dueño que era por un proceso infeccioso, y en eso le digo tuviera cuidado porque podía reventarse, y en ese momento que explota, nos bañó al cliente, a mí, todo el consultorio lo dejó lleno de pus y oliendo horrible", finalizó.

¿Por qué se celebra el día del veterinario?

Se celebra en conmemoración de la primera Escuela de Medicina Veterinaria que fue instaurada en 1853 por decreto presidencial; fueron los orígenes de lo que hoy se conoce como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que pertenecía al Colegio Nacional de Agricultura.