Descubre 4 sencillos pasos para atraer la atención de tu gato; su cerebro tiene alrededor de 300 millones de neuronas

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 28/10/2020

28/10/2020 14:30 hrs.

¿Existen los gatos estudiosos? Conseguir que los gatos te presten atención no siempre es fácil, así que, si quieres saber cómo atraer la atención de tu gato, tal y como lo hizo una niña que da clases a sus gatitos, y estos están muy atentos a sus enseñanzas, sigue leyendo.

Hasta el momento el video de la "maestra" y sus "alumnos" lleva 10 mil comentarios tanto positivos como negativos. La mayoría aplaude que la pequeña tenga atentos y quietos a los gatos, mientras que hay personas que dicen que los animales no son juguetes para que los tenga como si fueran sus muñecas.

¿Existen los gatos estudiosos?

Lo que llama la atención de este video es cómo los gatos permanecen sentados y atentos a lo que les dibuja la niña en el pizarrón y la explicación que les da sobre lo que está iluminando, pues sabemos que es difícil lograr captar la atención de los mininos que se caracterizan por ser hábiles y juguetones, por ello te damos algunas recomendaciones sencillas para lograrlo.

4 pasos para atraer la atención de un gato

1. Evita todo tipo de ruidos

Si quieres atraer la atención de un gato, evita todo tipo de ruido, pues no suelen concentrarse mucho si hay algo que los distraiga, al grado que ni siquiera pueden disfrutar de su comida si algo los perturba.

2. Chasquea la lengua varias veces seguidas

Si quieres atraer la atención de un gato que no te hace caso cuando lo llamas, un buen truco es hacer ruido con la lengua varias veces seguidas, lo más rápido que puedas. Ese sonido llama mucho su atención y seguro te mirará.

NO TE PIERDAS: ¿Quién es más inteligente el perro o el gato?

3. Silba quedito

Otra manera de conseguirlo es con silbidos, pero que no sean muy fuertes, no olvides que el oído de un gato está más desarrollado que el de un humano, así que deben ser silbidos bajitos y sencillos para no asustarlos.

4. No podrá resistirse a su comida

Algo que no falla a la hora de atraer la atención de un gato es enseñarle su comida favorita, no podrá resistirse a su olor, así que no importa a la distancia que se encuentre, irá de inmediato.

Los gatos tienen una gran actividad cerebral y bastante capacidad de retención

El cerebro de un gato ocupa menos de un 1% de su masa corporal. Sin embargo, no importa tanto el tamaño de su cerebro, sino los 300 millones de neuronas que se encuentran en él, dando como resultado 6,1 trillones de operaciones por segundo, lo que quiere decir que los gatos poseen una gran actividad cerebral.

Un gato tiene memoria a corto plazo que alcanza unas 16 horas. Para que lo ocurrido pase a la memoria a largo plazo, lo sucedido tiene que haber generado un gran impacto en el gato; es decir, tiene que haber afectado directamente a su supervivencia, por lo que su memoria es selectiva y episódica.

Si enseñas a tu gato cosas sencillas puede ser que las recuerde, siempre y cuando, esté atento a las órdenes que le des, gracias a su capacidad de retención y buena memoria.

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo influye la luna llena en los gatos?

(Con información de okdiario y elespanol)