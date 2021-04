En los seres humanos los gemelos son resultados de que la fertilización de un solo óvulo se divide en dos. Los gemelos idénticos comparten todos sus genes y son siempre del mismo género, pero, ¿existen gatos gemelos? A continuación te lo decimos.

La gestación de los gatos dura alrededor de 60 días por lo que cada gata puede tener entre 2 y 3 camadas al año y en cada camada puede tener un promedio de entre 4 y 5 gatitos, pero esto no significa que sean gemelos.

¿Existen gatos gemelos?

La existencia de gatos gemelos es posible. Sin embargo, a día de hoy no hay estudios genéticos capaces de indicar de forma 100 por ciento fiable que dos gatos hermanos son genéticamente idénticos.

Habitualmente, las camadas de felinos son múltiples. En muy pocas ocasiones nace un solo ejemplar. También ocurre que cada gato suele tener un color distinto y, rara vez, nacen 2 gatos que parecen exactamente iguales.

(Foto: Pinterest)

¿Son comunes los gatos gemelos?

Al no existir datos fiables sobre la existencia de felinos genéticamente iguales, no se puede afirmar que existan gatos gemelos. Por otro lado, el desarrollo embrionario es similar a la de cualquier otro mamífero superior, por lo que tampoco se puede negar rotundamente que no existan.

El tipo de ovulación de las gatas está definido como ovulación inducida. Esto quiere decir que, cuando una gata entra en celo, solo producirá óvulos cuando tenga sexo. El sexo hace que se eleven los niveles de una hormona llamada luteinizante que causa la liberación del óvulo.

Debido a esto, cada cópula dará lugar a un único gato. Durante todo el celo, la gata cópula con más de un macho, de ahí que cada cría suela tener un color diferente, porque el padre no es el mismo. Cuando 2 gatos parecen ser gemelos, muy probablemente será porque tienen el mismo padre, algo común en algunos gatos.

Además del análisis genético como única forma fiable de determinar si dos gatos son gemelos.

(Foto: Pinterest)

¿Cómo es el parto de una gata?

Durante la gestación, las crías se encuentran situadas a lo largo de dos cuernos uterinos, uno detrás de otros. La separación entre ellas consiste en 2 membranas resistentes, en cuyo interior se encuentra la placenta. Esto quiere decir que cada gato nacerá dentro de un pequeño saco de tejido, junto a su placenta.

En el caso de una gestación gemelar, lo que se esperaría es que ambos gatos gemelos estuvieran dentro del mismo saco y compartieran placenta. Sin embargo, esta situación es bastante delicada y peligrosa.

Lo más normal, como ocurre con otros mamíferos, es que el óvulo se separe definitivamente en dos tras varios días de desarrollo y cada gato tenga su propia bolsa y placenta.

Como ya lo mencionamos anteriormente, la única forma de saber si dos gatos son realmente idénticos es a través de un análisis genético. Por otro lado, aunque ambos felinos sean aparentemente iguales, también hay que definir el sexo. Un macho y una hembra, aunque parezcan idénticos, nunca lo serán. Cabe la pena señalar que los gatos gemelos deben pertenecer al mismo género.

(Con información de: My Animals y experto Animal)